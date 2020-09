Coupe de France (H) : Roanne et Boulazac sans trembler

Chalon et Pau-Lacq-Orthez auront donc été les seuls clubs de Jeep Elite éliminés en 64emes de finale de la Coupe de France en ce début de semaine. Boulazac et Roanne, qui jouaient ce mercredi, ont en effet franchi le premier tour de la compétition sans trop de problème. Boulazac est allé s'imposer 82-47 à Tarbes (Nationale 1), en remportant notamment le premier quart-temps 26-8 et le dernier 22-8. De son côté, Roanne a dominé Antibes (Pro B) sur le score de 77-58 sans trop trembler (39-29, mt). Deux surprises à noter lors cette soirée : Pont de Cheruy, qui évolue en Nationale 1, a éliminé Aix Maurienne, qui joue en Pro B, sur le score de 64-57, et Saint Vallier (Nationale 1) est allé l'emporter 82-73 à Saint-Chamond (Pro B).



COUPE DE FRANCE (H) / 64EMES DE FINALE

Lundi 21 septembre 2020

Gries Oberhoffen (PRO B) – Gravelines (Jeep Elite) : 77-95



Mardi 22 septembre 2020

Elan Chalon (Jeep Elite) – Fos Ouest Provence (PRO B) : 65-81

Toulouse (NM1) – Nantes (PRO B) : 59-75

ADA Blois (PRO B) – JSA Bordeaux (NM1) : 95-61

Tours (NM1) – Pau Lacq Orthez (Jeep Elite) : 83-81

ALM Evreux (PRO B) – Orléans (Jeep Elite) : 79-93

C’Chartres (NM1) – Le Portel (Jeep Elite) : reporté pour cause de covid-19

Quimper (PRO B) – Boulogne-sur-Mer (NM1) : forfait de Boulogne-sur-Mer pour cause de covid-19

Paris (PRO B) – Saint-Quentin (PRO B) : 76-85

Kaysersberg (NM1) – Chalon-Reims (Jeep Elite) : 57-87

Orchies (NM1) – Souffelweyersheim (PRO B) : forfait d'Orchies pour cause de tests covid-19 pas arrivés à temps

GET Vosges (NM1) – Denain (PRO B) : forfait de GET Vosges pour cause de covid-19



Mercredi 23 septembre 2020

Tarbes Lourdes (NM1) – Boulazac (Jeep Elite) : 47-82

Saint-Chamond (PRO B) – Saint-Vallier (NM1) : 73-82

Andrézieux Bouthéon (NM1) – Vichy-Clermont (PRO B) : 65-95

Avignon Pontet (NM1) – Besançon (NM1) : 70-77

Pont de Cheruy (NM1) – Aix Maurienne (PRO B) : 64-57

Chorale de Roanne (Jeep Elite) – Antibes (PRO B) : 77-58

Les Sables Vendée (NM1) – Stade Rochelais (NM1) : 83-73

Vendée Challans (NM1) – Poitiers Basket 86 (PRO B) : 77-83

Dax Gamarde (NM1) –Angers (NM1) : forfait de Dax Gamarde pour cause de manque de joueurs

Rennes (NM1) – Rueil (NM1) : 70-62

CEP Lorient (NM1) – SPO Rouen (PRO B) : 81-83 ap

Le Havre (NM1) - Vanves (NM1) : 87-71

Lille (PRO B) – SLUC Nancy (PRO B) : 75-55

Mulhouse (NM1) – Pôle France BasketBall (NM1) : 87-55

Vitré Aurore (NM1) – Caen (NM1) : 82-73 ap