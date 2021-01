Coupe de France (H) : Limoges élimine le Petit Poucet

Des quarts entre équipes de Jeep Elite

BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / 8EMES DE FINALE

Mardi 22 décembre 2020

Vendredi 8 janvier 2021

Limoges (Jeep Elite) - Le Havre (NM1) : 99-69

Samedi 9 janvier 2021

18h00 : Cholet (Jeep Elite) - Strasbourg (Jeep Elite)

19h00 : Roanne (Jeep Elite) - Le Mans (Jeep Elite)

20h00 : Orléans (Jeep Elite) - Monaco (Jeep Elite)

20h00 : Dijon (Jeep Elite) - Nanterre (Jeep Elite)

Dimanche 10 janvier 2021

17h00 : Gravelines-Dunkerque (Jeep Elite) - Chalons-Reims (Jeep Elite)

18h30 : Lyon-Villeurbanne (Jeep Elite) - Bourg-en-Bresse (Jeep Elite)

Le CSP n'a pas raté sa reprise ! Pour leur premier match depuis le 23 décembre, les Limougeauds se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant le Petit Poucet de la compétition, Le Havre, dernière équipe de Nationale 1 encore en lice. Ils se sont imposés 99-69 sans jamais trembler. Si les Havrais de Hugo Suhard (14pts, 7pds) ont mené de quelques points dans les cinq première minutes, Limoges a rapidement repris les commandes et ne les a plus lâchées. A la fin du premier quart, les pensionnaires de Beaublanc menaient 29-23, puis ils ont écrasé leur adversaire dans le deuxième, en le remportant 35-16.Hugo Invernizzi et Marcus Ginyard, auteurs de 19 points chacun, avec respectivement un 4 sur 4 et un 5 sur 6 à trois points, ont grandement contribué à ce large succès limougeaud.Le CSP, à la recherche d'une victoire en Coupe de France depuis 2000, est la deuxième équipe à se qualifier pour les quarts de finale après Boulogne-Levallois. Les six derniers huitièmes de finale, qui se dérouleront ce week-end, opposeront des équipes de Jeep Elite, ce qui promet des affiches de gala en quarts. Des quarts qui se dérouleront le 20 mars, à la veille des demi-finales, dans ce qui doit être le "Top 8" de la Coupe de France, organisé dans une salle unique. Si la crise sanitaire ne vient pas tout gâcher, comme l'an dernier, bien sûr.Invernizzi (19), Lang (10), Boutsiele (12), Scrubb (12), Smith (2), Mbala (6), Ginyard (19), Beyhurst (15), Crusol (2), Paumier (2)- Blois (Pro B) : 76-59