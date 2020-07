Coupe de France (H) : Le tirage des 64emes effectué

Une semaine après la révélation du calendrier de Jeep Elite 2020-21, c’est désormais la Coupe de France de basket qui entame sa prochaine saison. Le tirage au sort des 64emes de finale s’est en effet déroulé ce mercredi au siège de la Fédération française, et les matchs se dérouleront le 23 septembre. Ce tirage concernait les équipes de National 1, de Pro B et les huit dernières de Jeep Elite 2019-20, et s’est effectué selon des chapeaux géographiques et sportifs. La plus belle affiche opposera Roanne, 16eme de Jeep Elite au moment de l’arrêt de la saison pour cause de pandémie de coronavirus, à Antibes, quatrième de Pro B. Rappelons que la Coupe de France masculine 2020, qui en était au stade des quarts de finale au moment du confinement, a été annulée, alors que la finale de la Coupe de France féminine 2020 opposera Bourges à Lyon-ASVEL le 18 septembre à l’Accor Arena.



Le programme des 64e de finale – Coupe Robert Busnel

Mercredi 23 septembre 2020

Saint-Chamond (PRO B) – Saint-Vallier (NM1)

Andrézieux Bouthéon (NM1) – Vichy-Clermont (PRO B)

Avignon Pontet (NM1) – Besançon (NM1)

Pont de Cheruy (NM1) – Aix Maurienne (PRO B)

Elan Chalon (Jeep Elite) – Fos Ouest Provence (PRO B)

Chorale de Roanne (Jeep Elite) – Antibes (PRO B)

Les Sables Vendée (NM1) – Stade Rochelais (NM1)

Toulouse (NM1) – Nantes (PRO B)

ADA Blois – JSA Bordeaux (NM1)

Tours (NM1) – Pau Lacq Orthez (Jeep Elite)

Vendée Challans (NM1) – Poitier Basket 86 (PRO B)

Dax Gamarde (NM1) –Angers (NM1)

Tarbes Lourdes** (NM1) – Boulazac (Jeep Elite)

Rennes (NM1) – Rueil (NM1)

ALM Evreux (PRO B) – Orléans (Jeep Elite)

Vitré Aurore (NM1) – Caen (NM1)

C’Chartres (NM1) – Le Portel (Jeep Elite)

CEP Lorient (NM1) – SPO Rouen (PRO B)

Le Havre (NM1) – Vanves (NM1)

Quimper (PRO B) – Boulogne-sur-Mer (NM1)

Lille (PRO B) – SLUC Nancy (PRO B)

Paris (PRO B) – Saint-Quentin (PRO B)

Kaysersberg (NM1) – Chalon-Reims (Jeep Elite)

Orchies (NM1) – Souffelweyersheim (PRO B)

Gires Oberhoffen (PRO B) – Gravelines (Jeep Elite)

GET Vosges – Denain (PRO B)

Mulhouse (NM1) – Pôle France BasketBall (NM1)

**Dossier en cours d’homologation en NM1