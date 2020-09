Coupe de France (H) : Gravelines passe le premier tour

A cinq jours du coup d'envoi de sa saison de Jeep Elite sur le parquet de Boulogne-Levallois, Gravelines a tenu son rang en franchissant le premier tour de la Coupe de France contre une équipe hiérarchiquement inférieure. Le BCM est allé s'imposer 85-77 (44-33, mt) sur le parquet de Gries-Oberhoffen, qui évolue en Pro B. Les Nordistes, bien lancés par un excellent premier quart-temps (30-15) et notamment un 14-0 entre la 2eme et 6eme minute, ont mené quasiment tout le match. Chris Horton, arrivé cet été de Cholet, a porté son équipe à bout de bras. Il termine avec 16 points, 12 rebonds, 5 passes, 5 interceptions et 5 contres, pour une évaluation de 34 ! Lucas Bourhis finit également avec 16 points, alors qu'en face, Franck Seguela en a marqué 18. La suite de ces 64emes de finale est prévue mardi et mercredi.



COUPE DE FRANCE (H) / 64EMES DE FINALE

Lundi 21 septembre 2020

Gries Oberhoffen (PRO B) – Gravelines (Jeep Elite) : 77-95



Mardi 22 septembre 2020 à 20h00

Elan Chalon (Jeep Elite) – Fos Ouest Provence (PRO B)

Toulouse (NM1) – Nantes (PRO B)

ADA Blois (PRO B) – JSA Bordeaux (NM1)

Tours (NM1) – Pau Lacq Orthez (Jeep Elite)

ALM Evreux (PRO B) – Orléans (Jeep Elite)

C’Chartres (NM1) – Le Portel (Jeep Elite)

Quimper (PRO B) – Boulogne-sur-Mer (NM1) : forfait de Boulogne-sur-Mer pour cause de covid-19

Paris (PRO B) – Saint-Quentin (PRO B)

Kaysersberg (NM1) – Chalon-Reims (Jeep Elite)

Orchies (NM1) – Souffelweyersheim (PRO B)

GET Vosges (NM1) – Denain (PRO B) : forfait de GET Vosges pour cause de covid-19



Mercredi 23 septembre 2020 à 18h30

Tarbes Lourdes (NM1) – Boulazac (Jeep Elite)



Mercredi 23 septembre 2020 à 20h00

Saint-Chamond (PRO B) – Saint-Vallier (NM1)

Andrézieux Bouthéon (NM1) – Vichy-Clermont (PRO B)

Avignon Pontet (NM1) – Besançon (NM1)

Pont de Cheruy (NM1) – Aix Maurienne (PRO B)

Chorale de Roanne (Jeep Elite) – Antibes (PRO B)

Les Sables Vendée (NM1) – Stade Rochelais (NM1)

Vendée Challans (NM1) – Poitier Basket 86 (PRO B)

Dax Gamarde (NM1) –Angers (NM1)

Rennes (NM1) – Rueil (NM1)

CEP Lorient (NM1) – SPO Rouen (PRO B)

Le Havre (NM1) – Vanves (NM1)

Lille (PRO B) – SLUC Nancy (PRO B)

Mulhouse (NM1) – Pôle France BasketBall (NM1)



Mercredi 23 septembre 2020 à 20h30

Vitré Aurore (NM1) – Caen (NM1)