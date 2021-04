Coupe de France (H) : Dijon retrouve la finale !

Quinze ans plus tard, Dijon retrouve la finale de la Coupe de France ! La JDA n'a pas manqué l'occasion d'aller jouer à l'Accor Arena le 24 avril prochain, en s'imposant largement (107-74) contre Orléans ce mardi à domicile. Il n'y a pas eu photo entre le deuxième et le neuvième de Jeep Elite sur le parquet du Palais des Sports. Dijon a mené de bout en bout dans cette partie, avec déjà huit points d'avance à la fin du premier quart (19-11) puis vingt à la mi-temps (50-30) ! Orléans n'a jamais réussi à revenir en deuxième période, perdant encore les deux derniers quarts 31-23 puis 26-21, et Dijon a finalement atteint son plus gros écart de la partie au buzzer final : +33 ! Si tous les Dijonnais ont été bons ce mardi soir (onze joueurs à au moins 2 points), honneur tout de même à Axel Julien, qui finit avec 32 points en 28 minutes : 11 sur 15 aux tirs dont 8 sur 12 à 3 points !

Et maintenant, l'ASVEL ou Limoges !

En face, Nwachukwu Moneke finit avec un gros double-double (20pts, 10rbds), mais il était bien seul pour permettre à Orléans d'espérer disputer une troisième finale de Coupe de France après 2006 (défaite contre... Dijon) et 2010 (victoire contre Gravelines-Dunkerque). C'est donc Dijon qui tentera de soulever la Coupe de France Robert Busnel le 24 avril contre l'ASVEL ou Limoges, qui s'affrontent la semaine prochaine dans l'autre demi-finale. La JDA a remporté ses deux confrontations face à l'ASVEL cette semaine en Jeep Elite, mais n'a pas encore affronté Dijon.



💥 C'est magnifique !! La @jdadijonbasket retrouvera le parquet de l'Accor Arena pour la finale de la Coupe de France, 15 ans après le titre de 2006 !! #MyJDA #Dijon #CDFBasket

— JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) April 6, 2021

Les marqueurs dijonnais :

Les marqueurs orléanais :

COUPE DE FRANCE (H) / DEMI-FINALES

Mardi 6 avril 2021

Jeudi 15 avril 2021

Simon (16), Alingue (2), Holston (5), Loum (4), Julien (32), Johnson (13), Robinson (12), Rojewski (3), Ducote (6), Chassang (4), Galliou (10)Difuidi-Walokwa (2), Lee (11), Oniangue (9), Moneke (20), Fischer (8), Mutuale (6), Sané (12), Florimont (6)- Orléans : 107-74ASVEL - Limoges