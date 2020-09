Coupe de France (H) : Des forfaits et des surprises

Entre les surprises, les forfaits et le report du match entre Chartres et Le Portel, le paysage des 64emes de finale de la Coupe de France de basket a été chamboulé. Ce mercredi, trois équipes étaient qualifiées avant même l'entre-deux : Souffelweyersheim, Denain et Quimper. Elles ont profité des forfaits de Boulogne-sur-Mer, Orchies et GET Vosges. Un autre match a été perturbé par le Covid-19 : Chartes - Le Portel qui a été reporté. Dans ce contexte un peu particulier où les clubs français faisaient leur rentrée tant bien que mal après plus de six mois d'arrêt, deux formations sont tombées de haut. A domicile, l'Elan Chalon a été battu par Fos, un club de deuxième division (65-81). A domicile, le champion de France 2017 n'a rien pu faire face aux Byers et notamment les 27 points de Kevin McClain. Les Bourguignons n'ont jamais semblé être en mesure de l'emporter. Pau Lacq Orthez est l'autre club de Jeep Elite qui a déçu. En déplacement à Tours, une formation de NM1, l'Elan Béarnais a perdu malgré une avance de 12 points en seconde période (83-81). L'efficacité extérieure du duo Temgoua-Ateba (8/10 à eux deux à 3-points) a offert la qualification au club de troisième division.

Orléans et Chalon-Reims font respecter la logique

Heureusement pour la Jeep Elite, deux autres clubs ont fait respecter la logique. Orléans a ramené la qualification d'Evreux (79-93) alors que Chalon-Reims n'a pas tremblé avec une victoire de 30 points sur le parquet de Kaysersberg (57-87). Nantes, pensionnaire de Pro B a aussi écarté Toulouse, un club évoluant un échelon en-dessous (59-75). Même schéma pour Blois contre Bordeaux (95-61). Dans un duel de deuxième division, Saint-Quentin est allé s'imposer sur le parquet du Paris Basketball (76-85). La compétition se poursuit dès mercredi avec de nombreux matchs dont Roanne-Antibes.



COUPE DE FRANCE (H) / 64EMES DE FINALE

Lundi 21 septembre 2020

Gries Oberhoffen (PRO B) – Gravelines (Jeep Elite) : 77-95



Mardi 22 septembre 2020 à 20h00

Elan Chalon (Jeep Elite) – Fos Ouest Provence (PRO B) : 65-81

Toulouse (NM1) – Nantes (PRO B) : 59-75

ADA Blois (PRO B) – JSA Bordeaux (NM1) : 95-61

Tours (NM1) – Pau Lacq Orthez (Jeep Elite) : 83-81

ALM Evreux (PRO B) – Orléans (Jeep Elite) : 79-93

C’Chartres (NM1) – Le Portel (Jeep Elite) : reporté pour cause de covid-19

Quimper (PRO B) – Boulogne-sur-Mer (NM1) : forfait de Boulogne-sur-Mer pour cause de covid-19

Paris (PRO B) – Saint-Quentin (PRO B) : 76-85

Kaysersberg (NM1) – Chalon-Reims (Jeep Elite) : 57-87

Orchies (NM1) – Souffelweyersheim (PRO B) : forfait de Orchies pour cause de covid-19

GET Vosges (NM1) – Denain (PRO B) : forfait de GET Vosges pour cause de covid-19



Mercredi 23 septembre 2020 à 18h30

Tarbes Lourdes (NM1) – Boulazac (Jeep Elite)



Mercredi 23 septembre 2020 à 20h00

Saint-Chamond (PRO B) – Saint-Vallier (NM1)

Andrézieux Bouthéon (NM1) – Vichy-Clermont (PRO B)

Avignon Pontet (NM1) – Besançon (NM1)

Pont de Cheruy (NM1) – Aix Maurienne (PRO B)

Chorale de Roanne (Jeep Elite) – Antibes (PRO B)

Les Sables Vendée (NM1) – Stade Rochelais (NM1)

Vendée Challans (NM1) – Poitier Basket 86 (PRO B)

Dax Gamarde (NM1) –Angers (NM1)

Rennes (NM1) – Rueil (NM1)

CEP Lorient (NM1) – SPO Rouen (PRO B)

Le Havre (NM1) – Vanves (NM1)

Lille (PRO B) – SLUC Nancy (PRO B)

Mulhouse (NM1) – Pôle France BasketBall (NM1)



Mercredi 23 septembre 2020 à 20h30

Vitré Aurore (NM1) – Caen (NM1)