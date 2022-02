Coupe de France (F/Huitièmes de finale) : Les premiers billets pour Bourg-en-Bresse, Fos-sur-Mer et Strasbourg

Bourg-en-Bresse a su inverser la tendance. Malmenés pendant un premier quart-temps totalement acquis à la cause de Limoges, les coéquipiers d’Axel Julien (19 points) ont terminé les dix premières minutes avec un retard de treize points. Mais si le CSP a su maintenir la JL Bourg à distance pendant le deuxième quart-temps, le tempo du match a changé au retour sur le parquet. En effet, les Burgiens ont haussé le ton et les coéquipiers de Nicolas Lang (17 points) ont vu leur avantage fondre comme neige au soleil. Bourg-en-Bresse a alors pu aborder le dernier quart-temps avec une avance de deux points et ont parfaitement géré ces dix minutes pour s’imposer de six longueurs (88-82) et valider leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France. L’autre affiche de la soirée entre clubs de Betclic Elite a vu Strasbourg profiter de l’avantage du terrain face à Dijon.

Strasbourg vient à bout de Dijon

Grâce notamment DeAndre Landsowne (25 points), la SIG a pris les devants dès le premier quart-temps, conclu avec une avance de cinq points. Toutefois, la JDA a répondu dès l’entame du deuxième avec un 12-0 pour s’installer en tête au tableau d’affichage. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu’à la pause, atteinte avec un petit point d’avance pour les Alsaciens. Malgré Chase Simon (28 points, 5 passes), Dijon a couru derrière au score tout au long du troisième quart-temps et s’est retrouvé mené de quinze longueurs au début du quatrième. Grâce à une fin de match plus intense, les Dijonnais ont su revenir à deux points de la SIG mais trop tardivement. Strasbourg s’impose de quatre longueurs (94-90) et rejoint Bourg-en-Bresse mais également Fos-sur-Mer en quarts de finale. Les Provençaux ont validé leur billet aux dépens de Boulazac, club de Pro B, dans un match qu’ils ont dominé de bout en bout pour une nette victoire (81-68).



BASKET - COUPE DE FRANCE (H) / HUITIEMES DE FINALE

Mardi 15 février 2022

Bourg-en-Bresse (Betclic Elite) - Limoges (Betclic Elite) : 88-82

Fos-sur-Mer (Betclic Elite) - Boulazac (Pro B) : 81-68

Strasbourg (Betclic Elite) - Dijon (Betclic Elite) : 94-90



Mercredi 16 février 2022

19h00 : Monaco (Betclic Elite) - Le Mans (Betclic Elite)

20h00 : ASVEL - Vichy-Clermont (Pro B)

20h00 : Saint-Quentin (Pro B) - Gravelines-Dunkerque (Betclic Elite)

20h00 : Orléans (Betclic Elite) - Pau-Lacq-Orthez (Betclic Elite)



Jeudi 17 février 2022

20h30 : Boulogne-Levallois (Betclic Elite) - Paris (Betclic Elite)



Les huit équipes qualifiées prendront part au « Top 8 », avec les quarts de finale et les demi-finales disputées sur le parquet de l’Arena Loire de Trélazé les samedi 26 et dimanche 27 mars.