Coupe de France (F/Finale) : Cinquième titre pour Lattes-Montpellier, vainqueur de Charleville-Mézières

🏆🏆🏆🏆🏆

👏 Les Gazelles remportent la Coupe de France pour la cinquième fois de leur histoire. Bravo et merci 💙



📊 https://t.co/O3NkOl22is#BLMA #CDFBasket #GoGazelles🔵⚪ pic.twitter.com/K61w5f9gl0



— BLMA (@BasketLMA) April 24, 2021

Lattes-Montpellier a tenu jusqu’au bout

Pour la cinquième fois, Lattes-Montpellier s’est adjugé la Coupe de France féminine de basketball. Dans une Accor Arena de Paris-Bercy à huis clos, les joueuses de Thibaut Petit ont su avoir le dernier mot dans un véritable bras de fer long de 40 minutes face à Charleville-Mézières. Dès l’entame de la rencontre, les deux équipes n’ont pas été en mesure de se distancer, les Flammes ne comptant jamais plus d’un point d’avance durant les dix premières minutes quand les Gazelles, pour leur part, n’ont pas su faire fructifier un avantage de six points construit très tôt dans l’entame du match. A l’entame des trois dernières minutes du deuxième quart-temps, les coéquipières de Julie Allemand (22 points, 8 passes) ont pu creuser le premier écart significatif de cette finale, menant de dix points à 90 secondes de la mi-temps. Toutefois, grâce à un tir à trois points et deux lancers francs d’Amel Bouderra (13 points, 5 passes), Charleville-Mézières a su revenir à cinq longueurs au moment de retrouver leur vestiaire.Un avantage que le BLMA a poussé à neuf longueurs d’entrée de troisième quart-temps avant d’ connaître un véritable temps faible pendant quatre minutes. Dans l’incapacité de marquer le moindre points dans cet intervalle, les Gazelles ont perdu les commandes de la rencontre. En effet, les Flammes ont profité des difficultés de leurs adversaire pour signer un 15-0 et prendre six longueurs d’avance. Mais les Héraultaises ont retrouvé leurs esprits dans la dernière minute du troisième quart-temps pour revenir à hauteur à l’entame du dernier quart-temps. Dix dernières minutes qui ont été en deux temps. Tout d’abord, les Flammes ont fait la course en tête avec jusqu’à cinq points d’avance puis les Gazelles ont répondu pour mener de six points à un peu moins de quatre minutes de la fin du match. Les deux équipes ne se sont pas lâchées mais, à 52 secondes de la fin du match, Amel Bouderra a ramené Charleville-Mézières à un point. Et, après un tir à trois points manqué de Mamignan Touré (6 points), les Flammes ont eu la balle de match… sans jamais pouvoir se mettre en position de tir. Ce qui a fait les affaires du BLMA qui remporte de la plus petite des marges (75-74) sa première Coupe de France depuis 2016.