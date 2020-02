Coupe de France (F/Demi-finales) : Une finale attendue entre Bourges et l'ASVEL

L’ASVEL prend le meilleur sur Lattes-Montpellier

BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Samedi 15 février 2020

DEMI-FINALES

Dimanche 16 février 2020

FINALE

Samedi 25 avril 2020 à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy

La finale de la Coupe de France féminine de basketball sera un véritable choc ! Sur le parquet de Clermont-Ferrand, après avoir logiquement dominé Toulouse en quarts de finale, les Tango ont pris nettement le meilleur sur Tarbes. Si le premier quart-temps a vu les coéquipières de Tima Pouye (9 points) garder le contact, les dix minutes de jeu avant la pause ont donné le ton du reste de la rencontre. Les Berruyères ont, en effet, rallié les vestiaires avec une marge de quatorze longueurs qui avait vocation à grandir encore au retour sur le parquet. Emmenées par Marissa Coleman (15 points), les Tango n’ont laissé guère d’espoir à Tarbes, bloqué à cinq points dans le troisième quart-temps et avec aucune joueuse qui n’a dépassé les dix unités. Le dernier quart-temps a été une formalité pour les Tango qui valident leur billet pour la finale sans jamais avoir tremblé et avec 35 points d’avance (77-42).Et pour le titre le 25 avril prochain, les Berruyères affronteront l’ASVEL à l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy. Les Rhodaniennes ont su faire la différence dans l’affiche de ce dernier carré face à Lattes-Montpellier, disputée à Vannes. Après un premier quart-temps accroché, les Gazelles de Gabrielle Williams (20 points) ont pris un premier éclat dans les dix minutes avant la mi-temps et une avance de douze points pour les Lyonnaises. Les Héraultaises ont su réduire l’hémorragie dans le troisième quart-temps mais, face aux coéquipières de Marine Johannès (26 points) et d’Helena Ciak (13 points, 13 rebonds), revenir n’a pas été possible. L’ASVEL s’impose de douze longueurs (86-74) et disputera sa première finale face aux triples tenantes du titre.A Clermont-Ferrand- Toulouse (LF2) : 89-60Landerneau (LFB) -: 69-71A VannesLa Roche-sur-Yon (LFB) -: 73-92- Basket Landes (LFB) : 59-53A Clermont-Ferrand- Tarbes (LFB) : 77-42A Vannes- Lattes-Montpellier (LFB) : 86-74Bourges (LFB) - ASVEL (LFB)