Coupe de France (F/8emes de finale) : Ça passe pour l'ASVEL, Landerneau, Saint-Amand-les-Eaux et Villeneuve d’Ascq

L’ASVEL ne manquera pas les quarts de finale de la Coupe de France. Les joueuses de Pierre Vincent ont pris le meilleur sur Charleville-Mézières dans le choc des huitièmes de finale. Les Rhodaniennes ont pris l’ascendant dès les dix premières minutes avec l’écart qui a dépassé les 20 points au milieu du deuxième quart-temps. Les coéquipières de Lisa Berkani (17 points, 6 rebonds) ont réagi au retour sur le parquet et ont su revenir à six points avec dix minutes encore à jouer grâce notamment à un 14-0. Mais l’ASVEL, emmené par Cassidie Burdick (17 points, 10 rebonds) ont mis beaucoup plus d’intensité dans le dernier quart-temps pour s’envoler au score et s’imposer de 21 points (79-58). Les Rhodaniennes seront accompagnées en quarts de finale par Saint-Amand-les-Eaux. Les joueuses du Hainaut ont pris le meilleur sur La Roche-sur-Yon. Si ces dernières ont contrôlé les opérations durant l’essentiel des deux premiers quart-temps, le vent a tourné peu avant la mi-temps. Les coéquipières de Kaleena Lewis (20 points) sont revenues à trois points à la pause. L’écart est longtemps resté sous les dix points mais, poussées par Janee Thompson (20 points), Saint-Amand-les-Eaux s’impose de treize points (80-67).

Terminé pour Cherbourg-en-Cotentin

Ces huitièmes de finale ont surtout vu le dernier club de LF2 échouer aux portes des quarts de finale. Lors de la réception de Villeneuve d’Ascq, les joueuses de Cherbourg-en-Cotentin ont pu voir la différence qui les sépare de la Ligue Féminine. Si les coéquipières d’Yvanna Enjolvy (11 points, 5 rebonds) ont fait de la résistance dans le premier quart-temps, Villeneuve d’Ascq a haussé le ton avant la mi-temps, atteinte avec un écart de 22 points. A leur main durant la deuxième moitié de la rencontre, les coéquipières de Mousdandy Djaldi-Tabdi (15 points, 5 rebonds) ont continué de pousser pour atteindre le dernier quart-temps avec une marge de 33 unités. Au final, c’est avec 38 points d’avance que l’ESBVA valide son billet pour les quarts de finale. A l’image des Nordistes, Landerneau s’est également qualifié avec une victoire à l’extérieur, sur le parquet de Landerneau. Les deux équipes se sont neutralisées durant le premier quart-temps mais les Bretonnes, emmenées par Sixtine Macquet (17 points), ont atteint la pause avec six points d’avance. Charnay s’est repris après la pause mais les coéquipières d’Alexis Brown (14 points) n’ont pu passer devant au score que quelques instants. Une fin de match moins maîtrisée permet à Landerneau de s’imposer de neuf points (48-57).



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / HUITIEMES DE FINALE

Samedi 4 décembre 2021

Charnay (LFB) - Landerneau (LFB) : 48-57

ASVEL (LFB) - Charleville-Mézières (LFB) : 79-58

Saint-Amand-les-Eaux (LFB) - La Roche-sur-Yon (LFB) : 80-67

Cherbourg-en-Cotentin (LF2) - Villeneuve d’Ascq (LFB) : 39-77



Dimanche 5 décembre 2021

16h00 : Angers (LFB) - Tarbes (LFB)



Les cinq équipes qualifiées seront rejointes en quarts de finale par les équipes concernées par l’Euroligue en début de saison, Bourges, Lattes-Montpellier et Basket Landes.