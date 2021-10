Coupe de France (F/16emes de finale) : Ça passe pour Landerneau et Charnay

Après Angers ce lundi, deux autres clubs de l’élite ont passé l’obstacle. Charnay et Landerneau verront bien les huitièmes de finale de la Coupe de France féminine de basketball après leur succès respectifs sur des clubs de LF2. En déplacement sur le parquet de Toulouse, les Bourguignonnes ont fait la course en tête pendant toute la rencontre mais n’ont jamais réellement su se mettre à l’abri. Lancées par un 9-0, les coéquipières de Caliya Robinson (17 points, 10 rebonds) ont vu leur avance fondre et les Toulousaines passer quelques secondes devant d’un point, ce qui ne s’est plus reproduit jusqu’au terme de la rencontre. Le TMB a tenu le choc face à Charnay, n’étant mené que de deux points à la mi-temps. Au retour sur le parquet, Charnay a haussé le ton mais n’a abordé les dix dernières minutes qu’avec cinq points d’avance. Revenues à un point, les Toulousaines ont fini par céder et s’incliner (56-65).

Landerneau n’a fait la différence qu’en fin de match

En Champagne, Landerneau n’a pas été à son aise pendant un bon moment. Si le match a bien démarré pour les Bretonnes, qui ont compté jusqu’à sept points d’avance, cet avantage a fondu juste avant le terme du premier quart-temps. Un retour des Champenoises qui s’est poursuivi tout au long des dix minutes menant à la mi-temps. Ces dernières ont pensé retrouver leur vestiaire avec deux longueurs d’avance mais Luisa Geiselsoder (12 points, 8 rebonds) a pu égaliser. Le chassé-croisé entre les deux formations s’est poursuivi au retour sur le parquet, avec Landerneau qui a abordé les dix dernières minutes avec une avance de seulement trois longueurs. Mais les efforts consentis pour rester à hauteur ont entamé les joueuses de Champagne Basket qui ont cédé dans le dernier quart-temps avec notamment un 20-2 concédé. Landerneau s’impose de seize longueurs (48-64) et valide son billet.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / 16EMES DE FINALE

Lundi 18 octobre 2021

Montbrison (LF2) - Angers (LFB) : 74-78 (ap)



Mardi 19 octobre 2021

Champagne Basket (LF2) - Landerneau (LFB) : 48-64

Toulouse (LF2) - Charnay (LFB) : 56-65



Mercredi 20 octobre 2021

20h00 : Calais (LF2) - St-Amand (LFB)

20h00 : Cherbourg-en-Cotentin (LF2) - Chartres (LF2)



>>> Les cinq vainqueurs disputeront le tour suivant le 4 décembre, en compagnie des cinq clubs jouant l'Eurocoupe cette saison.