Coupe de France (F) : Toulouse verra les quarts de finale

Tarbes s'impose en prolongation

BASKET - COUPE DE FRANCE / HUITIEMES DE FINALE

Jeudi 12 décembre 2019

Samedi 14 décembre 2019

La magie de la Coupe opère également en basket. Ce samedi, lors des derniers huitièmes de finale de la Coupe de France féminine de basket, Toulouse a fait sensation. Le TMB, pensionnaire de LF2, a triomphé de Villeneuve d'Ascq (71-67), le champion de France 2017. Un succès synonyme de qualification pour les quarts de finale. L'équipe de Xavier Noguera sera la seule à ne pas jouer dans l'élite à ce niveau-là. Les Toulousaines ont profité d'une meilleure adresse à 3 points et sur la ligne des lancers-francs pour faire la différence.. L'équipe qui a été reléguée en 2016 retrouve les quarts de finale de la Coupe deux ans après sa dernière apparition à ce niveau. C'était la meilleure performance de son histoire.Pour faire mieux, un deuxième exploit consécutif sera nécessaire car il y aura du beau monde. Les équipes qui jouent l'Euroligue car qualifiées d'office, mais également Tarbes qui a battu Nantes-Rezé après prolongation ce samedi (86-82) et Roche Vendée qui a battu Charleville-Mézières d'un petit point (80-79) grâce à la belle performance de Caroline Heriaud (20 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu ce mercredi. Les matchs auront lieu le 15 février.Mondeville (LF2) -: 48-67- Charnay (LFB) : 71-47- Nantes-Rezé (LFB) : 86-82- Villeneuve-d'Ascq (LFB) : 71-67- Charleville-Mézières (LFB) : 80-79Les cinq équipes qualifiées rejoindront l’ASVEL, Bourges et Lattes-Montpellier, exemptées en raison de leur participation à l’Euroligue, en quarts de finale.