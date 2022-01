Coupe de France (F) : Landerneau enchaîne

Depuis la création du club en 2011, Landerneau n'avait jamais dépassé le stade des seizièmes de finale de la Coupe de France féminine de basket. Mais tout a changé depuis trois saisons pour le club breton, qui a joué un quart en 2020, une demie en 2021 et qui jouera une nouvelle demie en 2022. Landerneau a en effet disposé de Saint-Amand-les-Eaux ce samedi sur le score de 88-56 et rejoint donc dans le dernier carré Villeneuve d'Ascq, qualifiée la veille. Face à des joueuses du Hainaut diminuées en l'absence de Janee Thompson, Elin Gustavsson et Myriam Djekoundade, les Bretonnes n'ont pas eu à forcer leur talent. Après un premier quart-temps assez serré (18-15), elles ont creusé l'écart au fur et mesure de la partie : 41-27 à la mi-temps, 65-42 à la fin du troisième quart et donc une victoire de 22 points au final. Promise Amukamara termine meilleure marqueuse de Landerneau, avec 18 points, tandis que Virginie Brémont s'est montrée précieuse au rebond, avec 10 ballons captés. Côté St-Amand, Laura Evrard, seulement âgée de 17 ans, a inscrit 14 points. Les deux derniers quarts de finale, qui seront des chocs entre les quatre équipes présentes en demi-finales du championnat la saison passée, auront lieu dimanche après-midi.



BASKET - COUPE DE FRANCE (F) / QUARTS DE FINALE

Vendredi 21 janvier 2022

Tarbes - Villeneuve-d'Ascq : 68-69



Samedi 22 janvier 2022

Landerneau - Saint-Amand : 88-56



Dimanche 23 janvier 2022

15h00 : Bourges - Lattes-Montpellier

15h00 : Basket Landes - Lyon ASVEL