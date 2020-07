Coupe de France (F) : La date de la finale a été fixée

La limite des 5000 spectateurs toujours en vigueur, pour le moment



Le basket de retour à l'Accor_Arena

Finale de la #CDFBasket & lancement de la saison basketlfb



vendredi 18 septembre à 20h30 BourgesBasket ⚡️ ASVEL_Feminin



Ouverture de la billetterie le jeudi 16 juillet !



➕d'infos 👉 https://t.co/163ORZ6qW4 pic.twitter.com/fjEDswfNvM



— FFBB (@ffbasketball) July 13, 2020

La Coupe de France féminine 2019-20 de basket sait désormais quand aura lieu son dénouement. En effet, ce lundi, la Fédération nationale (FFBB) a annoncé que la finale de l'épreuve se déroulera le vendredi 18 septembre prochain, à 20h30, sous réserve d'un diffuseur télévisuel. Quant à la billetterie, elle ouvrira ses portes à compter de ce jeudi 16 juillet. C'est ainsi que, du côté de l'AccorHotels Arena de Paris. Les deux équipes pourront même évoluer avec leurs effectifs respectifs modifiés lors de cette intersaison. Cet événement servira de point final à une saison 2019-20 forcément particulière, interrompue dès la mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus qui continue d'ailleurs de sévir à travers le monde, puis arrêtée définitivement pour cause de crise sanitaire.Il s'agira d'ailleurs de la toute première rencontre d'une compétition officielle de basket organisée sur le territoire. Dans la foulée, ou presque, les formations de l'élite entameront ainsi l'exercice 2020-21.Cette journée sera forcément particulière, en raison surtout de la mise en place de conditions spéciales due à la situation sanitaire actuelle. Pour rappel, les stades et autres enceintes sportives ne peuvent accueillir plus de 5000 personnes, pour le moment. Dans sa version basket, l'AccorHotels Arena, située sur les bords de la Seine, peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. En revanche, les hommes n'auront pas cette possibilité, contrairement aux dames, puisque leur Coupe de France a été définitivement annulée, avant la tenue des quarts de finale. A la base, ces deux finales étaient prévues les 24 et 25 avril derniers.