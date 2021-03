Coupe de France (F) : Bourges élimine l'ASVEL, Lattes-Montpellier et Charleville en demi-finales, Basket Landes s'arrête là

BASKET - COUPE DE FRANCE (F)

Quarts de finale - Samedi 6 mars 2021

Lattes-Montpellier - Charnay : 86-84 (ap)

Bourges - Lyon ASVEL : 83-68

Charleville-Mézières - Villeneuve d'Ascq : 90-57

Landerneau - Basket Landes : 86-73



Lyon ASVEL et Basket Landes éjectés aux portes du dernier carré. Dans le remake de la finale de la saison dernière qui aurait dû les opposer mais avait finalement été annulée en raison de la pandémie de Covid-19, Bourges, invaincu en championnat, a joué un vilain tour aux protégées de Tony Parker, samedi soir au Prado en quarts de finale. Les Berruyères, emmenées par une Alexia Charterau des grands soirs (28 points), se sont détachées dans le dernier quart-temps pour l'emporter finalement nettement (83-68) face aux Rhodaniennes et à Marine Johannes, auteur de 23 points. L'aventure s'arrête également pour un autre cador de Ligue Féminine Basket Landes et sa leader Céline Dumerc, surpris samedi sur le parquet des Bretonnes de Landerneau (86-73).

Lattes-Montpellier au bout du suspense, les Flammes faciles

Première équipe de la soirée à se qualifier pour les demi-finales, Lattes-Montpellier a dû patienter jusqu'en prolongation pour valider son billet, d'un rien (86-84) face à Charnay. Les Héraultais peuvent remercier leur intérieure américaine Myisha Hines-Allen, monstrueuse (28 points, 19 rebonds). Pas de problème en revanche dans les Ardennes pour Charleville-Mézières, qui a déroulé tranquillement face à Villeneuve-d'Ascq (90-57) grâce au très bon match notamment d'Evelyn Akhator (18 points) et Endie Miyem (16 points). Battues trois fois de suite en finale par Bourges, les Flammes se retrouvent de nouveau à une marche de l'Accor Arena.