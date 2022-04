CE SERA UNE PROLONGATION !

Une mais pas deux pour Rupert

La colonie landaise n'a pas fait le déplacement pour rien. Poussé par ses fidèles et bouillants supporters, venus garnir les gradins de l'AccorArena ce samedi après-midi en ouverture de la finale hommes,Un premier sacre dans cette compétition intervenu à l'issue d'une rencontre qui a atteint des sommets en termes d'intensité, de qualité de jeu mais surtout de suspense, insoutenable.Céline Dumerc (3 points, 2 rebonds), déjà victorieuse de l'épreuve à cinq reprises sous les couleurs de Bourges, et ses coéquipières ont eu en effet tout de suite la mainmise sur cette finale, mais sans parvenir à décramponner réellement les Berruyères (39-34 à la pause). Une erreur face aux premières du championnat, qui ont réussi à recoller dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire, certes en laissant beaucoup d'énergie (une énergie qui leur a probablement fait défaut sur la fin de la seconde prolongation).Les Tangos ont surtout réussi l'exploit d'arracher cinq minutes de jeu supplémentaire puis cinq autres de nouveau ensuite à chaque fois sur des tirs venus d'ailleurs alors que toutes les Landes s'apprêtaient déjà à faire couler le champagne à flot. La troisième tentative a été la bonne pour la Suédoise Regan Magarity, meilleure marqueuse de cette finale avec 24 points, et les championnes de France en titre. Iliana Rupert, qui avait prolongé le suspense au buzzer de la prolongation précédente, a pourtant encore eu le ballon de l'égalisation dans les mains, mais cette fois, son shoot n'a pas fait mouche. Pour le plus grand plaisir de Marine Fauthoux, titré pour la première fois de sa jeune carrière comme son père avant elle, et Basket Landes. "Rendez-vous en championnat maintenant", a immédiatement prévenu après la rencontre l'une des vaincues Isabelle Yacoubou. En attendant que Bourges prenne éventuellement sa revanche, ce sont les Landaises, assurées de disputer l'Euroligue pour la troisième fois de suite, qui font la fête.