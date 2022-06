Bleus : Sans Endy Miyem pour la Coupe du Monde

Après Valériane Vukosavljevic, les Bleues devront se passer d’une autre cadre lors de la Coupe du Monde. Blessée à une cheville en février avec Bourges mais revenue à temps pour prendre part aux demi-finales des play-offs de Ligue Féminine avec les Tango face à Basket Landes, Endy Miyem a fait une rechute en fin de saison. La championne de France avec les Berruyères était alors fortement incertaine pour la Coupe du Monde féminine, organisée en Australie du 22 septembre au 1er octobre prochains. Toutefois, Jean-Aimé Toupane a mis un terme au suspense en confirmant l’absence de l’intérieure aux 235 sélections avec l’équipe de France. « Des filles qui étaient aux Jeux l'année dernière, il y a déjà quatre filles qui ne seront pas là, a confié le sélectionneur des Bleues dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Diandra Tchatchouang, Endy Miyem, Alix Duchet et Valériane Vukosavljevic. »

Toupane prévient ses joueuses

Avouant ne pas être informé de « tout ce qui doit être programmé médicalement » concernant Endy Miyem, Jean-Aimé Toupane a assuré qu’il « faut qu'elle s'occupe de son corps et qu'elle revienne ». Sans plusieurs joueuses de premier plan, les Bleues vont devoir retrouver leur allant après une série de trois défaites en quatre matchs lors des deux derniers rendez-vous internationaux, dont le Tournoi de Qualification pour le championnat du monde organisé en Serbie en février dernier. Pour la longue phase de préparation qui s’annonce, Jean-Aimé Toupane a assuré vouloir voir ses joueuses « franchir une étape et de hausser le curseur », mettant en avant le fait que, parmi les futures adversaires des Bleues lors de la Coupe du Monde, certains « sont déjà au travail afin de préparer l’événement ». Le successeur de Valérie Garnier a également affirmé face à la presse que « quoi qu'il arrive, le niveau sera très élevé en face ». Un message que les joueuses ont sans doute bien reçu.