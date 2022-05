Bleus : Embiid bientôt naturalisé et sélectionnable ?

C’est un énorme coup que l’équipe de France de basketball pourrait réaliser. Natif de Yaoundé et courtisé par la sélection nationale du Cameroun, le pivot des Philadelphia 76ers Joel Embiid pourrait porter le maillot bleu dans les mois à venir. Une possibilité que l’ancien manager général des Bleus Patrick Beesley avait envisagé en 2018 mais, après avoir pris contact avec le joueur de 28 ans, les discussions n’étaient pas allées plus loin alors que Tony Parker n’avait pas caché son hostilité. Toutefois, selon les informations de RMC Sport, la donne a très clairement changé. En effet, celui qui a terminé la saison régulière NBA comme meilleur marqueur avec 30,6 points en moyenne par match, a fait un premier pas en direction de l’équipe de France. En effet, alors qu’il a de la famille en France, Joel Embiid aurait lancé les démarches administratives lui permettant d’obtenir la nationalité française, un impératif pour pouvoir être sélectionnable.

Vers un duo Embiid-Gobert pour Paris 2024 ?

Pour faire avancer et potentiellement finaliser son dossier, le pivot de 2,13m pourrait profiter de l’intersaison NBA pour faire un crochet en France à la fin du mois de juin. Si Joel Embiid parvient à obtenir la nationalité française, il pourra entrer dans les plans de Vincent Collet pour les prochaines échéances internationales, notamment la Coupe du Monde 2023 en Asie mais surtout les Jeux Olympiques d’été de Paris en 2024, pour lesquels les Bleus auront un statut à défendre après avoir échoué en finale l’été dernier à Tokyo. En effet, les règlements de la Fédération Internationale de basketball (FIBA) autorisent la présence en sélection d’un joueur ayant fait l’objet d’une naturalisation, ce qui a permis à Bria Hartley puis Gabby Williams d’intégrer la formation dirigée par Jean-Aimé Toupane. Joel Embiid pourrait ainsi renforcer une équipe de France déjà riche de talents, avec notamment Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Nando de Colo ou encore Vincent Poirier.