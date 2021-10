Bleues : Heriaud remplace Fauthoux

Du changement chez les Bleues. A l'aube pour l'équipe de France d'aborder ses deux prochains rendez-vous dans le cadre des éliminatoires de l'Eurobasket féminin 2023, qui sera co-organisé en début d'année par la Slovénie et Israël, contre l'Ukraine et la Lituanie, la Fédération française de basket (FFBB) a annoncé jeudi que Marine Fauthoux ne serait finalement pas du rassemblement des Tricolores, le premier depuis que Jean-Aimé Toupane a succédé sur le banc des Bleues à Valérie Garnier, remerciée après les Jeux de Tokyo. Sans en préciser les raisons, l'instance a fait savoir que la meneuse de Basket Landes, pourtant très en vue (14 points en 18 minutes) mercredi soir lors du succès (78-75) de son équipe face à Koursk en Eurocoupe, avait quitté le groupe. Médaillée de bronze aux Jeux, elle faisait pourtant partie des quinze joueuses retenues initialement par le nouveau sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

Heriaud, star du 3x3

Pour remplacer Fauthoux, Caroline Heriaud (25 ans, 1,65 m) a été appelée. Avec 8 passes par match, la meneuse de Villeneuve-d'Ascq est après trois journées la meilleure passeuse de Ligue Féminine. En revanche, elle n'a pas encore eu sa chance avec l'équipe de France. En tout cas, pas officiellement. La remplaçante de Fauthoux était en effet partenaire d'entraînement des Françaises lors de la préparation du dernier tournoi olympique, que les Bleues avaient terminé à la troisième place. En revanche, l'ancienne joueuse de La Roche Vendée s'est fait un nom dans le monde du 3x3. Un temps numéro 1 mondiale de la spécialité, Henaud a disputé le Championnat d'Europe et le Mondial avec les Tricolores. Elle a également participé aux Jeux européens en 2019 ainsi qu'aux Jeux méditerranéens l'année précédente. Les deux fois, elle avait aidé la France à décrocher l'or. Elle court maintenant après une première sélection en équipe de France A 5x5, qui pourrait intervenir très vite. Les Françaises affronteront l'Ukraine le 11 novembre prochain à Kiev avant de recevoir la Lituanie à Villeneuve-d'Ascq trois jours plus tard (le 14 novembre).