Bleues : Hartley forfait pour l'Euro

Communiqué de la Fédération française de basket :

"La meneuse des Bleues, Bria Hartley (1,73m, 28 ans), opérée fin septembre du genou après sa rupture des ligaments croisés survenue avec son club de Phoenix (WNBA) fin août, est contrainte de déclarer forfait pour l’EuroBasket Women 2021 (17 au 27 juin en France et en Espagne). Actuellement en pleine phase de réathlétisation, la tricolore ne sera pas remise à 100% et en état de défendre pleinement les couleurs de la France pour le début de l’EuroBasket Women le 17 juin prochain à Strasbourg. Bria Hartley a donc informé Valérie Garnier (entraîneur de l’Équipe de France féminine) qu’elle était contrainte de déclarer forfait pour l’Euro 2021. Le staff des Bleues suit avec attention l’évolution de la réathlétisation de la meneuse française au fil des semaines. Valérie Garnier annoncera la composition du Groupe France qui débutera la préparation à l’EuroBasket Women 2021 à l’occasion d’une conférence de presse (en visio-conférence) le jeudi 15 avril. La FFBB adresse tous ses vœux de prompt rétablissement à Bria Hartley, en espérant la revoir très rapidement sur les terrains.« Je suis très déçue de devoir déclarer forfait pour l’Euro 2021. Je voulais vraiment aider l’Équipe de France féminine dans cette compétition, défendre nos couleurs et essayer de remporter le titre européen. Jouer cette compétition à domicile aurait été une formidable expérience, d’autant plus que ma famille est originaire de Strasbourg. C’est une déception, mais je serai la première supportrice des Bleues, et je poursuis le travail sans relâche pour être rétablie et en pleine forme pour les Jeux Olympiques ».« Le forfait de Bria Hartley pour l’Euro 2021 m'attriste au regard de sa motivation et de son engagement auprès de l'Equipe de France féminine. À l’Euro 2019 puis au TQO à Bourges en février 2020, elle s’était imposée comme un élément essentiel du Groupe France. Avec le staff médical, nous surveillons l’évolution de sa réathlétisation et continuerons à l’accompagner afin qu’elle puisse rapidement revenir en pleine forme sur les terrains ».