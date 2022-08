Bleues : Gruda a fait son retour, Johannès fera de même prochainement

À Pau, l'Equipe de France féminine débute la 2ème partie de sa prépa' 🙌 Et va enregistrer dans ses rangs le retour de Sandrine Gruda et l'arrivée de Marine Johannes 🤩#PassionnémentBleu https://t.co/c8dTsYZirU

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) August 26, 2022

Johannès également sur le retour

Les Bleues ont retrouvé leur capitaine. Absente du premier stage de préparation organisé à Marseille et ponctué d’une victoire lors d’un match amical face à la Bosnie-Herzégovine, Sandrine Gruda a repris place dans le groupe qui s’est retrouvé ce vendredi au Palais des Sports de Pau pour la deuxième phase de la préparation pour la Coupe du Monde féminine, prévue du 22 septembre au 1er octobre prochain en Australie. Mise au repos par précaution après une blessure à un genou, la future joueuse de l’ASVEL a obtenu le feu vert pour reprendre l’entraînement et a ainsi pris place aux côtés des seize joueuses qui étaient présentes à Marseille. Après cinq jours de repos, les Bleues vont ainsi continuer leur travail avant de retrouver la Belgique pour trois rencontres dont une jouée à huis clos comme un entraînement.Le groupe de l’équipe de France n’est toutefois pas encore au complet. Encore engagée dans les play-offs du championnat WNBA avec le New York Liberty, Marine Johannès a vu sa saison nord-américaine s’achever récemment et va bénéficier de quelques jours de repos avant de retrouver la sélection. Son arrivée est d’ores-et-déjà prévue pour le mercredi 31 août. L’arrière qui évolue également sous les couleurs de l’ASVEL pourrait ainsi prétendre à une place sur la feuille de match pour affronter la Belgique, désormais dirigée par Valéry Demory et Rachid Meziane, les 1er et 2 septembre à Pau puis le 4 septembre prochain à Courtrai. Une fois ces trois rencontres effectuées, les Bleues bénéficieront de quelques jours de repos avant de prendre le chemin de Sydney pour y affronter l’Australie, la Belgique puis les Etats-Unis dans le cadre de la Coupe du Monde.