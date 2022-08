ℹ Aby Gaye forfait pour la Coupe du Monde, @Sandrine_Gruda préservée à Marseille

Qualifiée pour la Coupe du monde de basket féminine organisée en Australie du 22 septembre au 1er octobre, l'équipe de France est réunie à l'INSEP pour préparer cette échéance. La bande de Jean-Aimé Toupane rentre dans le vif du sujet avec son premier match amical ce mercredi à Marseille contre la Chine. Un adversaire qui avait asséné une défaite humiliante aux Bleues au mois de février dernier dans le cadre des qualifications pour ce Mondial (103-70). Un premier rendez-vous estival pour les Tricolores auquel manquera à l'appel Aby Gaye.à l'entraînement.Touchée à un genou, Aby Gaye a passé des examens complémentaires qui ont révélé. Nouvelle joueuse de Charleville-Mézières depuis cet été, elle évoluait en Italie la saison passée au Beretta Famila Schio aux côtés de Sandrine Gruda. La capitaine des Bleues, en délicatesse également avec ses genoux, ne prendra pas part à la rencontre amicale contre la Chine. Elle demeure en convalescence et ne fera pas le voyage dans la cité phocéenne. En revanche, sa participation au Mondial australien n'est pas remise en cause bien qu'elle n'a toujours pas pu s'entraîner avec ses camardes depuis son arrivée au rassemblement à l'INSEP.Pour rappel, la France figure dans le groupe B de la Coupe du monde et effectuera son entrée en lice contre le pays hôte au Sydney Super Dome. Une enceinte qui sera également le théâtre des deux rencontres suivantes face au Canada et au Mali. Par la suite, les Bleues se mesureront au Japon et à la Serbie en guise de conclusion de cette phase de groupes.