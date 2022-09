Bleues (F) : Chevaugeon et Hériaud quittent le groupe

ℹ Le staff tricolore a décidé de réduire le Groupe France. Ainsi, Sara Chevaugeon et Caroline Heriaud vont quitter la préparation des Bleues à la Coupe du Monde 2022.#PassionnémentBleu pic.twitter.com/1qglAblIG0

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 2, 2022

Williams et Rupert disputent les play-offs WNBA

Les 13 Bleues en stage

Le groupe de l'équipe de France féminine de basket se réduit. Actuellement, les Bleues se trouvent en pleine préparation de l'édition 2022 de la Coupe du Monde, qui aura lieu entre le jeudi 22 septembre et le samedi 1er octobre prochains, du côté de l'Australie.En effet, il s'agit de l'arrière Sara Chevaugeon, aujourd'hui âgée de 29 ans et actuelle pensionnaire du club de Lyon-ASVEL, mais également de la meneuse Caroline Hériaud, aujourd'hui âgée de 25 ans et actuelle pensionnaire du club de Villeneuve-d'Ascq, qui ont donc toutes les deux été libérées, d'après l'annonce effectuée, pas plus tard que ce vendredi, par l'encadrement de l'équipe de France, via le compte Twitter officiel de l'équipe de France de basket.Désormais, le groupe tricolore est ainsi composé d'un total de treize éléments. En plus de ces treize joueuses françaises, il faut également en rajouter deux autres. Et plus précisément, Gabby Williams mais également Iliana Rupert, qui disputent actuellement les play-offs de la WNBA., dans le cadre d'un match de préparation. Ensuite, et plus précisément ce dimanche, mais cette fois du côté de Courtrai, ces deux mêmes sélections s'affronteront alors à nouveau. C'est ensuite vendredi prochain, que les Bleues prendront alors le départ, direction l'Australie.Marième Badiane, Lisa Berkani, Alexia Chartereau, Kendra Chery, Helena Ciak, Marine Fauthoux, Marine Johannès, Assitan Kone, Sarah Michel, Marie-Eve Paget, Marie Pardon, Ana Tadic, Mamignan Touré. (Ndlr : Iliana Rupert et Gabby Williams, également retenues pour préparer la Coupe du Monde, disputent les play-offs de WNBA).