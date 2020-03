Enfin une lumière d’espoir dans le monde du sport ! Alors que des événements sont annulés ou reportés chaque jour en raison de la pandémie de coronavirus en Europe et en Amérique, cela semble aller mieux du côté de la Chine, le pays où a débuté cette crise sanitaire mondiale. Le championnat de basket chinois a été suspendu fin janvier, mais une reprise est espérée pour la mi-avril, dans des conditions très particulières. Et les joueurs américains, rentrés au pays au début de la crise, font leur retour en Chine, à l’instar de Jeremy Lin, Ty Lawson, Pooh Jeter ou Ekpe Udoh, en attendant Lance Stephenson. Tous ces joueurs vont devoir respecter une période de quarantaine de quatorze jours, puisqu’ils viennent d’un pays désormais très touché par le virus (19 morts et 391 cas supplémentaires vendredi aux Etats-Unis, 7 morts et 41 cas en Chine). Des matchs à huis-clos dans un premier temps

Ensuite, d’après ESPN, la saison reprendra le 15 avril dans deux villes, Dongguan et Qingdao, où les vingt équipes seront réunies et disputeront chacune quatre matchs par semaine, à huis clos. Les play-offs doivent débuter à la mi-mai, mais rien ne dit que les équipes qualifiées pourront alors jouer dans leur salle et devant leurs supporters. C’est un petit pas, mais en cette période sombre, la prochaine reprise d’un championnat à l’autre bout du monde est une bonne nouvelle pour tous les fans de sport.