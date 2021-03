Basket - LFB (J20) : Basket Landes chute à Saint-Amand, l'ASVEL sans problème contre Tarbes

👏 𝙇𝙚 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙣𝙖𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙪 match: I.C.M 𝙫𝙤𝙪𝙨 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙣𝙘𝙚 𝙡𝙚 𝙧𝙚́𝙨𝙪𝙡𝙩𝙖𝙩 .

L'ASVEL reçue 10/10

L'ESB Villeneuve rate le coche

LFB / 20EME JOURNEE

Dimanche 28 mars 2021

Avant le match du leader, Bourges, sur le parquet de Nantes-Rezé un plus tard dans l’après-midi, son poursuivant, Basket Landes, pouvait revenir provisoirement à une longueur après cette 20eme journée. Pour cela, il fallait l’emporter ce dimanche à Saint-Amand, bon dernier de LFB. Et l’écart au classement ne s’est pas reflété sur le terrain. Après un premier quart-temps plutôt équilibré, les Nordistes ont enclenché la vitesse supérieure, passant de cinq à 18 points d’avance. Céline Dumerc et ses coéquipières n’ont pas abdiqué. Une série de six points leur a permis de croire à une remontée en seconde période. Celle-ci s’est dessinée dès les premières minutes. L’écart a fondu jusqu’au milieu de troisième quart-temps, moment choisi par les Landaises pour revenir à égalité (44-44). Dès lors, les visiteuses n’ont plus répondu.Basket Landes concède une quatrième défaite de suite et continue sa chute libre. De l’autre côté, Saint-Amand peut se réjouir de laisser la dernière place à Nantes-Rezé.La logique a été respectée. L’ASVEL a remporté sa dixième victoire de rang, à la salle Mado Bonnet contre Tarbes. Neuf jours après leur élimination en quarts de finale de l’Euroligue, les Lyonnaises ont d’emblée pris le large dans cette rencontre, en menant de sept unités (26-19) à la fin des dix premières minutes. Un écart qui a nettement augmenté au fur et à mesure que les minutes se sont égrenées. Au terme d’un deuxième quart-temps défensif, l’ASVEL a rejoint le vestiaire avec un avantage de onze points (40-29).La Serbe a terminé meilleure marqueuse du match comme face à Montpellier mercredi. Grâce à cette victoire, l’ASVEL monte sur la troisième marche du podium.Passer devant son adversaire du jour au classement ou se faire distancer. Voici les deux scénarios qui se présentaient à l’ESB Villeneuve, sixième, avant de défier Roche Vendée. Tout a mal commencé pour la formation de Villeneuve-d’Ascq, menée 9-0 dès le début de matchLe mal était fait et malgré une réaction en deuxième période, l’ESB Villeneuve n’est pas parvenue à effacer son retard. Elle est revenue à cinq longueurs en fin de match, s’inclinant quelques secondes plus tard de sept points (76-69). Le manque d’adresse au tir (37% de réussite aux tirs) a été fatal aux Guerrières qui manquent l’occasion de glaner une troisième victoire de suite en championnat.Villeneuve d'Ascq -: 69-76- Tarbes : 72-53- Basket Landes : 77-62Nantes - Bourges