Basket : le panier ahurissant de Marine Johannès du côté de l'Asvel

Marine Johannès est insaisissable avec le ballon en main. Ainsi, l'arrière française de 28 ans a encore sorti un mouvement qu'elle seule semble capable de faire. Alors que l'Asvel affrontait Landerneau en championnat le week-end dernier, l'arrière a réussi à inscrire un panier ahurissant. À la baguette pour ses partenaires avec de nombreuses passes de choix, Johannès a également inscrit des paniers plutôt importants, étant auteur de 20 points dans la partie. Mais surtout, elle a épaté avec un panier de choix.

Johannès inscrit un panier dingue

Ainsi, alors qu'elle filait au panier, elle a subi un contact mais elle a réussi à inscrire le panier d'un bras roulé en déséquilibre. L'entraîneur de Landerneau, Wani Muganguzi, n'en est pas revenu et a même semblé demander à Johannès comment elle pouvait réussir de telles choses. L'arrière s'est fendu d'un sourire au moment de se relever et de reprendre sa place dans son camp. Tandis que la Française pourrait rejoindre de nouveau la WNBA dans quelques mois et retrouver son équipe du New York Liberty, elle continue d'éblouir dans le championnat français et l'Asvel peut se targuer d'avoir une telle pépite dans ses rangs.