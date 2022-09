Polémique à venir au sein de l'équipe de France masculine de basket ! À peine les Bleus ont-ils décroché une troisième médaille en trois compétitions internationales, en devenant vice-champions d'Europe ce dimanche en Allemagne, qu'ils voient l'un de leur joueur cadre s'en éloigner volontairement.

Le meneur de 33 ans Thomas Heurtel s'est en effet engagé ce mercredi pour une saison, plus une en option, avec le Zenit Saint-Pétersbourg. « Nous voulons accueillir Thomas dans notre équipe. C'est un joueur de grande qualité et d'expérience. Nous croyons qu'il nous aidera à atteindre nos objectifs pour cette saison », s’est réjoui le coach Xavi Pascual.

Problème : au début de la préparation de l'Eurobasket, les joueurs de l'équipe de France ont signé une attestation sur l'honneur dans laquelle ils s'engageaient à ne pas signer de contrat avec un club russe ou biélorusse durant le conflit avec l'Ukraine. "Les joueurs, joueuses et staffs des équipes de France ne seront plus sélectionnables s’ils signent un contrat avec un club russe ou biélorusse, tant que le conflit est en cours. (...) Il est indiqué que si cet engagement n’était pas respecté, le joueur, la joueuse ou le membre du staff ne respecterait alors plus les critères de sélection pour les prochaines échéances internationales, incluant les Jeux Olympiques 2024", expliquait la FFBB le 1er août.

Pourtant décisif durant l'Euro

Or, à l'image de Louis Labeyrie (Kazan) et Livio Jean-Charles (CSKA Moscou), Thomas Heurtel a décidé de rejoindre la Russie et l'homme aux 99 sélections en Bleu n'est donc pas près de fêter sa 100ᵉ. Un gros coup dur pour les vice-champions olympiques, car Heurtel, qui tourne à 7,5 points et 3,8 passes de moyenne en sélection depuis ses débuts en 2013, est un cadre de Vincent Collet, comme il l'a notamment montré à l'Euro lors des deux matchs gagnés miraculeusement contre la Turquie en huitièmes et l'Italie en quarts.

Reste à savoir si, en cas de départ de Russie à l'été 2023, Heurtel pourrait revenir disputer la Coupe du Monde en septembre et les JO en 2024. La balle est dans le camp de la FFBB.