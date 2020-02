Basket - Euroligue (F) : Lyon-ASVEL s'impose à Gdynia

Une adresse incroyable en première mi-temps pour Lyon-ASVEL



BASKET - EUROLIGUE FEMMES / 13EME JOURNEE

Mercredi 19 février 2020

Jeudi 20 février 2020

Mercredi prochain, Lyon-ASVEL craignait de recevoir le leader Fenerbahçe lors d'un match sans enjeu. Il n'en sera rien. Au contraire. Et c'est avec la possibilité d'arracher leur billet pour les quarts de finale que les Lyonnaises se présenteront dans six jours face aux Turques, vainqueurs la veille de l'autre équipe française de ce groupe B Lattes-Montpellier. Pour rester en vie et pouvoir continuer de croire à la qualification, Marine Johannes (17 points jeudi) et ses partenaires avaient impérativement de l'emporter jeudi soir en Pologne face à Gdynia. Un objectif atteint pour les Lyonnaises (92-82), qui avaient pourtant fait le déplacement sans Paoline Salagnac, Clarissa Dos Santos et Marième Badiane.Avec seulement six professionnelles dans la rotation jeudi, le leader de la LFB a tenu en respect les Polonaises chez elles, et ce du début à la fin de la rencontre. Après une première mi-temps rêvée (51-40), notamment sur le plan de l'adresse (65% dont 6 sur 9 à trois points), Lyon-ASVEL a naturellement lâché un peu de lest, mais Alysha Clark (21 points, 7 rebonds, 4 passes), Michelle Plouffe (25 points) et leurs coéquipières ont très vite retrouvé leur carburation du premier acte pour décramponner de nouveau Gdynia, finalement laissé à dix longueurs au buzzer. Le Fener est prévenu : les Lyonnaises n'ont pas prévu d'en rester là.- Lattes-Montpellier : 74-58Gdynia (POL) -: 82-9220h00 : UE Sopron (HUN) - Koursk (RUS)20h15 : Gérone (ESP) - Schio (ITA)