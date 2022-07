ASVEL féminin : David Gautier nouveau coach

Parker : "Un entraîneur très prometteur"

David Gautier monte en grade ! Après cinq ans et demi à la tête du club d’Angers, le coach de 42 ans va s’asseoir sur le banc de l’ASVEL féminin. Le club dirigé par Tony Parker a annoncé la nouvelle ce mardi, un peu moins d’un mois après avoir révélé que Pierre Vincent, pourtant sous contrat jusqu'en 2026, ne serait plus le coach des Lionnes. David Gauthier connait bien Tony Parker, mais aussi la présidente déléguée de l’ASVEL féminin Marie-Sophie Obama, puisqu’ils ont évolué ensemble à l’INSEP en 1997-1998.(sa ville natale) et d’Angers. Il a ensuite été responsable du centre de formation angevin, avant de prendre la tête de l’équipe féminine fin 2016. Il reste d’ailleurs sur un quart de finale de LFB et une qualification pour la prochaine Eurocoupe avec le club du Maine-et-Loire. David Gautier est également depuis l’automne dernier l’un des assistants du sélectionneur de l’équipe de France féminine Jean-Aimé Toupane, qui va disputer le Mondial en Australie dans quelques semaines.« On est très contents d’avoir trouvé un accord avec David et Brito de Sousa, Président de l’UFAB49. C’est un entraîneur très prometteur, il va apporter beaucoup de fraîcheur et d’enthousiasme à notre effectif expérimenté. Nous avons hâte de commencer cette nouvelle aventure avec lui», s’est réjoui Tony Parker, qui vu son ASVEL féminin s’incliner 3-0 en finale du championnat de France contre Bourges en juin, et qui espère revoir son club triompher dès la saison prochaine.