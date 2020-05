Allemagne : Le championnat va reprendre, avec une nouvelle formule

Alors que la France et l’Espagne n’ont toujours pas décidé si elles allaient reprendre leur championnat de basket, pour l’Allemagne c’est désormais certain : la saison 2019-20 va reprendre. Arrêtée depuis le 8 mars pour cause de pandémie de coronavirus, elle redémarrera en juin, avec une nouvelle formule. En effet, seulement dix équipes vont reprendre : les sept premiers du classement (le Bayern Munich, Ludwigsburg, Crailsheim, l’Alba Berlin, Oldenburg, Vechta et Bamberg), la neuvième (Gottingen), la dixième (Ulm) et la quatorzième (Francfort). Le Bayern favori

Ces équipes seront réparties en deux poules de cinq et disputeront tous leurs matchs à Munich. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les play-offs, et un titre de champion sera bel et bien attribué. Evoluant à domicile et leader du championnat avant l’interruption de la saison (19v-2d), le Bayern Munich partira favori de ce tournoi final. Rappelons que le Français Kilian Hayes (19 ans rn juillet), qui a brillé cette saison avec Ulm (11,6pts et 5,3pds de moyenne), ne jouera pas ce tournoi, car il prépare actuellement la draft NBA, où il est attendu très haut, à Lakeland en Floride.