3x3 (H) : Le World Tour débarque à Paris

Le FIBA 3x3 World Tour pose enfin ses valises à Paris. Créé en 2012, deux ans après l'apparition de la spécialité aux Jeux Olympiques de la jeunesse de 2010 à Singapour, le rendez-vous prendra ses quartiers le temps d'un week-end, samedi et dimanche à Paris, qui aura l'honneur d'héberger la toute première étape française à l'occasion des Paris Masters. La compétition sera retransmise sur la chaîne Sport en France (chaîne gratuite, disponible sur le canal 174 chez Orange et Sosh, canal 192 chez Bouygues Télécom, canal 190 chez Free et canal 129 chez SFR et Red), unique diffuseur officiel de l'événement, avec aux commentaires Lukas Nicot et Lucien Jahan, Yann Julien, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de 3x3 officiant, lui, en tant que consultant. Cette 9eme manche de la saison et première manche en France depuis que ce FIBA 3x3 World Tour a vu le jour constituera l'occasion à deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 pour les Français de "3x3 Paris", nouvelle équipe professionnelle lancée cet été, de se mesurer à ce qu'il se fait de mieux dans le domaine sur la planète actuellement. Les meilleures équipes du monde seront en effet réunies sur le parquet du Carreau du Temple ce week-end. Paul Djoko, Sylvain Sautier, Franck Seguela et Alex Vialaret, qui composent le quatuor de l'équipe française et avaient créé la sensation lors du Masters d'Utrecht en terminant à la deuxième place (finalistes) pour leur toute première compétition, auront notamment tout à craindre des Autrichiens de Vienne (Diggs, Kaltenbrunner, Linortner et Stojacic) ou des Américains de Princeton (Barry, Huffman, Maddox et Wilkerson) comme de NY Harlem (Brutus, Esonwune, Jones, Morgano).

Schindler : « La chaîne du mouvement sportif se devait d’accompagner la médiatisation de ce basket 3x3 en plein essor »

Toutefois, tous les regards seront tournés vers les Serbes de Ub Huishan (Stojacic, Majstorovic, Barac, Brankovic) et de Liman Huishan (Kojic, Pasajlic, Ratkov et Vasic), qui occupent les deux premières places du classement général avant cette étape parisienne et seront naturellement les favoris de ce rendez-vous que la chaîne Sport en France proposera dans son intégralité (là aussi une première en France), avec au menu les qualifications, vendredi (de 13h15 à 21h00), et les finales, programmées samedi de 12h25 à 17h00. Pour le plus grand bonheur du Directeur adjoint de Sport en France Romain Schindler. "Sport en France est fier de proposer en clair, gratuitement et en direct à tous la première étape française du FIBA 3x3 World Tour. Le basket 3x3 est en plein essor et il était évident que la chaîne du mouvement sportif se devait d'accompagner sa médiatisation au plus grand nombre comme nous le faisons sur de nombreux nouveaux sports et par ce biais, aider la Fédération Française de Basket à développer encore plus sa pratique. Nous remercions le cabinet Oxygène et la FIBA de nous faire confiance pour les accompagner dans cette aventure", savoure Romain Schindler, sachant que la chaîne donnera le coup d'envoi dès jeudi soir. "Pour accompagner cette première diffusion, nous proposerons une émission spéciale ce jeudi 6 octobre à 19h00."

Un programme d’animations extrêmement chargé

Pour le public parisien, rendez-vous en revanche vendredi en début d'après-midi dans une ambiance qui s'annonce endiablée. Pour cette compétition qui sera codiffusée sur sa plateforme par France Télévisions, de nombreuses animations sur le parvis extérieur et au sein-même de l'enceinte du Carreau du Temple ont en effet été prévues. Ainsi, les spectateurs pourront se délecter des prestations d'un DJ, de breakdanceurs, des Barjot Dunkers, de Cheerleaders. Des initiations basket et un rétrogaming figureront également au programme. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec le réseau social TikTok, des activations, là aussi nombreuses, seront mises en place durant tout le week-end (live de 45 minutes, playlist 3x3 100% urbaine, un Hashtag Challenge #basketball, etc...). Et parce que le conseil Oxygène ne se détache jamais de son ADN écoresponsable, ce Paris Masters se déroulera sur fond de programme d’actions de sensibilisation et d’information autour des enjeux du développement durable, notamment en matière d’écoresponsabilité et d’inclusion sociale. Les spectateurs présents seront notamment sensibilisés à l'importance du tri des déchets et du recyclage, au mobilier design issu du réemploi, à la fresque du sport responsable ainsi qu'à l'égalité hommes-femmes. Nul doute que les fans de basket devraient se affluer ce week-end au Carreau du Temple pour cette première expérience.