Zidane, Nowitzki, Rai : Les 15 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2002 : La volée de Glasgow



Le Real Madrid remporte la finale de la Ligue de champions 2002 face au Bayer Leverkusen 2 buts à 1. Cette finale est marquée par la volée somptueuse de Zinedine Zidane qui donna l’avantage aux Espagnols.



2007 : Dirk Nowitzki pour une première



L’Allemand Dirk Nowitzki est élu MVP (Most Valuable Player) de la saison régulière de NBA. C’est la première fois de l’histoire qu’un joueur européen remporte cette distinction.

Naissances

Raí (football) né en 1963



Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du Paris Saint-Germain. Avec le Brésilien, le Paris Saint-Germain a remporté une Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, un titre de Champion de France de D1, deux Coupes de France et deux Coupes de la Ligue. Raí a aussi remporté la Coupe du Monde 1994 avec le Brésil.



Patrice Evra (football) né en 1981



Durant sa carrière, Patrice Evra porte les couleurs de l’OGC Nice, l’AS Monaco, Manchester United, la Juventus, l’Olympique de Marseille ainsi que West Ham, et remporte de nombreux titres, notamment cinq championnats d’Angleterre et deux championnats d’Italie. Il joue également cinq finales de Ligue des Champions, remportant la compétition en 2008. Avec l’équipe de France, il participe à l’Euro à trois reprises en 2008, 2012 et 2016 et à la Coupe du Monde à deux reprises, en 2010 et 2014.



Andy Murray (tennis) né en 1987



Andy Murray a remporté quarante-six titres ATP en simple durant sa carrière, notamment l’US Open 2012, Wimbledon en 2013 et 2016, le Masters 2016, ainsi que deux médailles d’or en simple messieurs aux Jeux olympiques 2012 à Londres, et en 2016 à Rio, ce qui fait du Britannique le seul joueur double champion olympique en simple. Le 7 novembre 2016, il devient le vingt-sixième numéro 1 mondial à l’ATP et le premier joueur britannique au sommet de ce classement.

Décès

Samuel Wanjiru (marathon) décédé en 2011



Lors des Jeux Olympiques 2008, il remporte la médaille d’or du marathon en établissant un nouveau record olympique. Âgé de seulement 21 ans, il devient ainsi le plus jeune athlète à remporter l’épreuve du marathon depuis 1932 et le premier Kényan à décrocher l’or olympique sur cette distance. Le 15 mai 2011, Wanjiru est retrouvé mort au pied de son immeuble, assassiné après avoir été jeté de son balcon.