Water-polo - Euro (H) : La France en route pour la 13eme place

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (H)

Du 14 au 26 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)



Matchs de classement (13eme-16eme place)

Lundi 20 janvier

France

Mercredi 22 janvier

France



Tour préliminaire

Groupe D

France 0

Mardi 14 janvier

France

Jeudi 16 janvier

France

Samedi 18 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), la Serbie (victorieuse de la Ligue mondiale), l'Italie (championne du monde), l'Espagne (vice-championne du monde), les Etats-Unis (champions pan-américains) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste six places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que la Serbie, l'Italie ou l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 22 au 29 mars à Rotterdam.



L'équipe de France masculine de water-polo a raté son objectif de l'Euro 2020, à savoir aller en quarts de finale pour avoir encore une chance de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. Les Bleus ont été éliminés dès la phase de poules, mais ils se sont bien repris ce lundi lors de leur premier match de classement. Ils sont en effet battu les Pays-Bas 9-8 (3-3, 2-2, 1-2, 2-2), grâce à des buts de Mehdi Marzouki (quadruplé), Romain Marion-Vernoux (doublé), Ugo Crousillat, Charles Canonne et Rémi Saubadier. Les Français tenteront de finir cet Euro sur une bonne note en battant la Slovaquie mercredi pour terminer treizièmes, ce qui sera tout de même le pire résultat de leur histoire dans la compétition.Pays-Bas -: 8-9Slovaquie -Grèce 6Géorgie 3: 7-9- Grèce : 10-6- Géorgie : 17-10: 7-10: 10-12- Géorgie : 18-6>>> Le premier du groupe se qualifie pour les quarts de finale, le deuxième et le troisième se qualifient pour les barrages (contre les deuxième et troisième du groupe B, composé de la Roumanie, de la Serbie, des Pays-Bas et de la Russie) et le quatrième dispute des matchs de classement pour la 13eme place.