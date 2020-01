Water-polo - Euro (F) : Pas de dernier carré pour les Bleues

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (F)

Du 12 au 25 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Quarts de finale

Mardi 21 janvier 2020



France

Matchs de classement (5eme-8eme place)

Jeudi 23 janvier 2020



France

Samedi 25 janvier 2020

France

Tour préliminaire



Groupe B



3- Italie, 9pts >>> QUALIFIEE

4- France, 6pts >>> QUALIFIEE

Dimanche 12 janvier

France

Lundi 13 janvier

France

Mercredi 15 janvier

France

Vendredi 17 janvier

France

Dimanche 19 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), les Etats-Unis (vainqueurs de la Ligue mondiale), l'Espagne (championne du monde), le Canada (champion pan-américain) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020. Il reste cinq places à prendre.



La première équipe du classement de l'Euro 2020 autre que l'Espagne se qualifiera pour les JO 2020.



Les cinq équipes suivant au classement pas encore qualifiées disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 8 au 15 mars à Trieste. Demi-finalistes, la Hongrie, la Russie et les Pays-Bas sont assurés d'aller au TQO.



Incapable de se qualifier pour les demi-finales d'un Euro depuis 1991, l'équipe de France féminine de water-polo ne fera pas mieux en 2020, mais les Françaises avaient de toute façon peu d'illusions avant d'affronter en quarts de finale le pays organisateur, la Hongrie, quatrième des derniers Jeux Olympiques, championnat du monde et championnat d'Europe. Les Bleues se sont inclinées 16-3 (5-2, 3-1, 5-0, 3-0) à Budapest et ne verront donc pas le dernier carré.Mais la compétition n'est pas terminée pour les tricolores, qui vont désormais disputer les matchs de classement pour essayer de finir au mieux cinquièmes. Il faudra d'abord battre la Grèce jeudi, puis l'Italie ou la Slovaquie. Rappelons que la France a terminé septième des trois derniers championnats d'Europe, et que pour espérer disputer un Tournoi de qualification olympique, elle doit justement terminer parmi les sept premiers de l'Euro.Slovaquie -: 2-22- Italie : 13-7Grèce -: 9-12: 16-3- Grèce- Italie ou Slovaquie5- Israël, 0pt6- Allemagne, 0pt: 6-15Allemagne -: 4-13- Israël : 22-3Allemagne -: 3-23Israël -: 6-10Italie -: 10-16- Allemagne : 17-5- Israël : 18-2- Italie : 10-4Allemagne -: 4-19: 18-1- Israël : 17-1: 6-18Allemagne - IsraëlEspagne - Pays-Bas>>> Les quatre premiers du groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les cinquième et sixième jouent les matchs de classement.