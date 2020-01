Water-polo - Euro (F) : La France termine septième et ira au TQO

CHAMPIONNAT D'EUROPE DE WATER-POLO (F)

Du 12 au 25 janvier 2020 à Budapest (Hongrie)

Quarts de finale

Mardi 21 janvier 2020



France

Matchs de classement (5eme-8eme place)

Jeudi 23 janvier 2020



Samedi 25 janvier 2020

Tour préliminaire



Groupe B



3- Italie, 9pts >>> QUALIFIEE

4- France, 6pts >>> QUALIFIEE

Dimanche 12 janvier

France

Lundi 13 janvier

France

Mercredi 15 janvier

France

Vendredi 17 janvier

France

Dimanche 19 janvier

France



En route pour Tokyo 2020

Le Japon (pays-hôte), les Etats-Unis (vainqueurs de la Ligue mondiale), l'Espagne (championne du monde), le Canada (champion pan-américain) et l'Australie (champion d'Océanie) sont déjà qualifiés pour les JO 2020.



La Russie, qui disputera la finale de l'Euro contre l'Espagne, est qualifiée pour les JO.



Les cinq équipes suivant au classement de l'Euro et pas encore qualifiées pour les JO disputeront un Tournoi de Qualification Olympique du 8 au 15 mars à Trieste, qui délivrera trois tickets pour Tokyo. Il s'agit donc de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Grèce, de l'Italie et de la France.



Les Bleues verront Trieste ! L’équipe de France de water-polo féminin devait terminer septième de l’Euro pour avoir la chance de disputer le Tournoi de qualification olympique en Italie au mois de mars. C’est chose faite, avec une victoire 17-8 (5-2, 4-2, 5-1, 3-3) ce samedi contre la Slovaquie à Budapest dans le match pour la septième place. Les Françaises n’ont jamais été menées lors de ce match, et les buts tricolores ont été inscrits par Léa Bachelier (quintuplé), Louise Guillet (doublé), Estelle Millot (doublé), Géraldine Mahieu (doublé), Clémence Clerc (doublé), Audrey Daule (triplé) et Ema Vernoux. La France, qui n’a encore jamais participé aux JO avec son équipe féminine (l'équipe masculine est d'ores et déjà hors course pour Tokyo), termine donc septième de l’Euro pour la quatrième édition d’affilée, et a encore une petite chance de voir Tokyo cet été. Mais il faudra gagner l’un des trois billets en jeu. Mission impossible ?Slovaquie -: 2-22- Italie : 13-7Grèce -: 9-12: 16-3- Grèce : 3-13- Slovaquie : 17-8 >>> la France termine septième5- Israël, 0pt6- Allemagne, 0pt: 6-15Allemagne -: 4-13- Israël : 22-3Allemagne -: 3-23Israël -: 6-10Italie -: 10-16- Allemagne : 17-5- Israël : 18-2- Italie : 10-4Allemagne -: 4-19: 18-1- Israël : 17-1: 6-18Allemagne - IsraëlEspagne - Pays-Bas>>> Les quatre premiers du groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Les cinquième et sixième jouent les matchs de classement.