VTT - Mondiaux : Les championnats du monde n'auront pas lieu à Albstadt

Ce n'est peut-être que partie remise. Ce jeudi matin, l'Union cycliste internationale a annoncé, via un communiqué, que les championnats du monde 2020 de VTT, initialement prévus du 25 au 28 juin prochains mais reportés en raison de la pandémie de coronavirus, n'auront finalement pas lieu à Albstadt en Allemagne. L'UCI envisage désormais de trouver un nouveau lieu, malgré la situation sanitaire actuelle. Si les compétitions de cette année 2020 peuvent reprendre, le calendrier s'annonce bien chargé, pour le monde du vélo. Dans son communiqué, la Fédération internationale a ainsi notamment déclaré : « L'UCI partage la déception de la communauté du cross-country et reconnaît les efforts réalisés par la ville d'Albstadt, la Fédération allemande de cyclisme et le land du Bade-Wurtemberg dans ces circonstances difficiles. L'UCI continue à travailler pour que les Mondiaux de VTT se déroulent en 2020, et fera une annonce à ce sujet dès que possible. »