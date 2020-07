Voile - Vendée Arctique : Un Top 6 très serré, Dalin devant

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 21h00 - Jeudi 9 juillet 2020

Quelle suspense dans la Vendée Arctique ! Après cinq jours de course, les six premiers de la flotte ne se tiennent qu'en 5,2 milles ! Dans la matinée, Thomas Ruyant (LinkedOut) a passé en tête la bouée située au large des côtes islandaises (la deuxième bouée après celle du Fasnet), la plus au Nord jamais proposée dans une course Imoca, mais le skipper était cinquième lors du pointage de 21h00, à 4,3 milles de celui qui était déjà en tête mercredi soir, Charlie Dalin. « C’était digne d’une régate entre trois bouées, c’était drôle d’arriver tous les trois en même temps là-haut, en tout cas, ça m’a bien fait plaisir. A eux un peu moins, peut-être…, a commenté Ruyant. C’est surtout l’arrivée là-haut avec la nuit que j’ai passée hier, qui était dingue.» Le skipper d'Apivia, comme huit autres bateaux de la flotte, a désormais pris la direction du Sud, vers la troisième et dernière bouée, située entre les Açores et les Sables d'Olonne. Samantha Davies (Initiatives-Coeur) occupe la deuxième place à 2,9 milles du leader, et Kevin Escoffier (PRB) la troisième à 2,9. Il reste encore 17 skippers en course.2- Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) à 2,9 milles du leader3- Kévin Escoffier (FRA/PRB) à 2,94- Jérémie Beyou (FRA/Charal) à 35- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 4,3...Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)