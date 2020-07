Voile - Vendée Arctique : Beyou prend la tête

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 20h30 - Mardi 7 juillet 2020

Changement de leader sur la Vendée Arctique ! C'est désormais Jérémie Beyou (Charal) qui est en tête après un peu plus de trois jours de course, alors que Thomas Ruyant (LinkedOut), en tête depuis le départ, est désormais troisième. Beyou, qui fait partie des favoris de cette course de préparation au Vendée Globe, a choisi de contourner par l'Ouest la dépression à laquelle les skippers ont dû faire face pendant la nuit, et cette option tactique a payé. Il se situe désormais sur la même longitude que les côtes Ouest de l'Islande, presque à mi-chemin entre le point de passage obligé du Fastnet (Irlande) et celui situé au sud-ouest de l'Islande. Mais Charlie Dalie (Apivia) n'était qu'à 15 milles lors du pointage de 20h30. Dix-sept skippers sont encore en course.2- Charlie Dalin (FRA/Apivia) à 15 milles du leader3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut) à 404- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer - YC de Monaco) à 545- Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) à 57,9...Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec), Damien Seguin (FRA/Groupe APICIL), Armel Tripon (FRA/L'Occitane en Provence)