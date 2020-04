Voile : La Transat CIC reportée

Dans le contexte d’une crise sanitaire inédite représentant un véritable cas de force majeure, OC Sport Pen Duick et ses grands partenaires se voient contraints de renoncer à l’organisation de The Transat CIC en 2020.

La Transat CIC Brest-Charleston dont le départ devait être donné le 10 mai en Bretagne n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs de l'événement ont annoncé cette décision ce mardi via un communiqué. La situation sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus en France et aux Etats-Unis ne permet pas la tenue de la transat aux dates prévues initialement. La course à la voile devait célébrer ses 60 ans cette année. La prochaine transat CIC Brest-Charleston se déroulera au printemps 2024. «Les conditions d’un report à court terme ne sont pas réunies pour assurer le déploiement et l’impact attendu de ce grand rendez-vous maritime au niveau sportif, médiatique et populaire», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.