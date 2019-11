Voile - Brest Atlantiques : Maxi Edmond de Rothschild se fait rattraper

[ FOCUS VIDEO 🎬]



Réparation de bâche aérodynamique, passage des 40e rugissants… retour sur une journée de navigation pour les teams de #Brestatlantiques à l’approche de la fameuse “zone d’exclusion des glaces” délimitée par la direction de course. pic.twitter.com/1A14AO6ynX

— Brest Atlantiques (@Batlantiques) November 18, 2019

VOILE / BREST ATLANTIQUES

Le passage au large du Cap n'est pas de tout repos.. Troisième, Sodebo Ultim 3 est contraint de réaliser une escale technique au Cap dans les prochaines heures après avoir percuté un OFNI au niveau du safran tribord.Trimaran MACIF (François Gabart, Gwénolé Gahinet et Jérémie Eloy) à 67,4 milles du leaderSodebo Ultim 3 (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias et Martin Kéruzoré) à 284,1Actual Leader (Yves Le Blevec, Alex Pella et Ronan Gladu) à 291