Vendée Globe : Yannick Bestaven résiste au retour de Dalin

Problème de voile pour Damien Seguin

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 8h00 (heure française) - Dimanche 20 décembre 2020

Abandons :

En allant au moins huit nœuds plus vite que Charlie Dalin ces dernières heures, Yannick Bestaven a réussi à repousser la remontée de son premier poursuivant. Ce dimanche matin, Maître CoQ IV est toujours en tête du Vendée Globe. Et désormais, son avance est bien plus conséquente que 24 heures plus tôt.Un écart deux fois plus grand que samedi soir. Thomas Ruyant complète ce trio de tête qui a fait le trou. Le podium provisoire a déjà passé l'Ile Campbell et compte 200 milles d'avance sur Boris Herrmann, le quatrième. Le marin de Seaexplorer - Yacht Club de Monaco est pourtant le plus rapide du top 10 sur les 24 dernières heures.A l'arrière du top 10, Louis Burton a perdu deux places en raison de sa panne de pilote automatique. Il devrait bientôt arriver à l'Ile Macquarie pour réparer une avarie sur son mât. Il n'est pas le seul skipper à avoir des soucis technique.« J’ai été surpris cette nuit par un gros coup de vent, il y a eu un gros grain que je n’ai pas eu le temps de voir venir, et j’ai eu de gros soucis avec une voile depuis. Je suis en train d’essayer de trouver des solutions, ce n’est pas vraiment simple à bord ; je n’en ai pas dormi, je me suis arraché depuis pour remettre le bateau dans le bon sens ».Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 115,48 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 166,2Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 373,11Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 420,39Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 456,14Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 483,22Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 590,22Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 624,61Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 646,14Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils