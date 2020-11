Troisième abandon pour Thomson

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Samedi 28 novembre 2020

Abandons :

Une avarie, ça va, deux, bonjour les dégâts ! Après avoir perdu la tête du Vendée Globe dimanche dernier en raison de fissures dans une poutre longitudinale de la coque de son bateau, Alex Thomson avait passé deux jours à bricoler et avait quitté le Top 10. Et vendredi, c’est son safran tribord qui a subi une grosse avarie.. « Malheureusement, une réparation n'est pas possible. Nous acceptons donc que ce sera la fin de la course pour nous. Moi-même, mon équipe et nos partenaires sont bien sûr profondément déçus. Nous pensons que le meilleur reste à venir dans cette course », a déclaré Alex Thomson, qui fait désormais route vers Le Cap, en Afrique du Sud, où il devrait arriver d’ici sept jours. Son équipe retrouvera là-bas l'ancien leader, qui se dit « dévasté » après avoir été contraint de jeter l'éponge dans ce tour du monde en solitaire sans assistance et sans escale qui avait très bien débuté pour lui. « On a dû accepter que c'était la fin de la course. Franchement je suis dévasté. Je pensais vraiment, profondément, qu'on pouvait gagner. »Co-favori du Vendée Globe avant le départ, avec Jérémie Beyou (Charal), Alex Thomson était devenu le favori n°1 quand le Français avait dû rentrer aux Sables-d’Olonne. Il avait d’ailleurs une très belle avance au large des côtes brésiliennes il y a une semaine. Mais la voile est un sport mécanique et, alors qu’il avait fini troisième et deuxième des deux dernières éditions. Après l'abandon de Nicolas Troussel (Corum L'Epargne), il ne reste donc plus que 31 bateaux en course.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 291,25 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 374,27Kevin Escoffier (FRA/PRB*) à 388,38Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 399,13Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 419,1Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 430,29Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 439,7Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 559,77Sam Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) à 555,27Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de course* bateau équipé de foils