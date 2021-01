Les six premiers bateaux en moins de 100 milles !

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Jeudi 14 janvier 2021

Abandons :

A quinze jours de l'arrivée (probablement entre le 26 et le 28 janvier), le suspense est totale en tête du Vendée Globe. Jeudi au premier pointage, Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) ne pouvait même plus se vanter d'occuper la deuxième position. A 9h00, il n'apparaissait plus du tout sur le podium, éjecté de la troisième place par le revenant Thomas Ruyant (LinkedOut).Le Malouin peut même envisager de prendre les commandes, dans la mesure où il accusait uniquement un retard de 15 milles sur Charlie Dalin (Apivia), soit quelques kilomètres.Lundi soir, Dalin avait profité que Bestaven navigue en pleine zone de vents calmes pour passer en tête. Après un chassé-croisé haletant entre les deux hommes, le Havrais tient, mais pour combien de temps ? Toujours est-il que la lutte pour la première place fait rage comme jamais,Ce qui signifie que Dalin, Burton et Ruyant, au même titre que les autres poursuivants Bestaven, Damien Seguin (Groupe Apicil) et Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) peuvent tous garder espoir de l'emporter alors qu'il ne reste probablement plus que quatorze jours de course au futur vainqueur. Du jamais vu. Et quel final !Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 15,86 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 44,51Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 55,4Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 58,11Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 94,02Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 146,55Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 178,23Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 183,79Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 456,72Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course* bateau équipé de foils