Vendée Globe : Statut quo à l'approche du Point Nemo

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Lundi 28 décembre 2020

Abandons :

Le point Nemo devrait être dépassé dans la journée de lundi par Yannick Bestaven. A l'approche du pôle maritime d'inaccessibilité, il n'y a pas eu de grand changement dans le top 10 du Vendée Globe. Maître CoQ mène toujours la danse avec une centaine de milles d'avance sur Charlie Dalin. A la troisième position, on retrouve toujours Thomas Ruyant qui profite d'une trajectoire plus au Nord pour devancer le groupe de poursuivants.Cela promet encore de belles batailles dans le Pacifique sud. Avec l'arrivée d'une dépression par l'Ouest, les moins bien classés pourraient être les premiers à profiter de vents favorables dans les prochains jours. L'avance du trio de tête pourrait partiellement se réduire. Mais pour le moment, Yannick Bestaven, Charlie Dalin et Thomas Ruyant continuent leur route vers le cap Horn en saluant Nemo.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 98,22 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 275,97Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 322,31Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 349,27Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 354,03Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 355,8Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 364,21Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 376,33Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 387,43Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils