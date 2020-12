Vendée Globe : Samantha Davies jette l'éponge

Louis Burton repart de l'avant

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 12h00 (heure française) - Samedi 5 décembre 2020

Abandons :

Un cinquième abandon a eu lieu sur le Vendée Globe ce samedi. Samantha Davies a jeté l'éponge à cause de dégâts importants sur la quille d'Initiative-Coeur. Mercredi soir, elle avait percuté un OFNI.Dans un premier temps, elle espérait pouvoir réparer les dégâts toute seule pour tenter de défendre sa place dans le top 15 du classement mais la quille est visiblement trop endommagée, ce qui nécessite l'assistance de son équipe. « C’est trop dangereux d’entamer les mers du sud avec toutes ces inconnus. Il faut vraiment tout inspecter. Je pense que c’est aussi la magie du Vendée Globe : la course s’arrête mais j’espère que l’aventure ne s’arrête pas. J’ai toujours dit que ma mission était de faire le tour du monde sur ce bateau. Pour moi, mais aussi pour Initiatives-Cœur, pour mécénat chirurgie cardiaque. Si je peux remettre le bateau en état et repartir, je suis motivée pour le faire. » a-t-elle justifié. C'est la deuxième fois que la quadragénaire ne va pas au bout du Vendée Globe. En 2012-2013, elle avait démâté alors qu'elle restait sur une quatrième place lors de l'édition précédente.Un autre skipper avait été victime d'un soucis technique ces dernières heures : Louis Burton. A bord de Bureau Vallée 2, il avait perdu sa deuxième place au profit de Thomas Ruyant pendant la nuit.C'est désormais réglé et le Français va pouvoir s'élancer pleinement à la poursuite du duo de tête.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 212,64 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 236,32Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 350,41Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 356,39Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 396,37Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 460,79Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 505,42Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 544,51Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 550,97Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée après 26 jours de course* bateau équipé de foils