Vendée Globe : Ruyant a repris la deuxième place

Beyou espère faire la jonction

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Lundi 7 décembre 2020

Abandons :

Une grosse dépression est attendue pour la tête de la flotte du Vendée Globe, et Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut) seront les premiers à l'affronter. Dalin est actuellement un peu plus au Sud que son dauphin, mais ils ont tout les deux pris la direction du Cap Leeuwin, situé au sud-ouest de l'Australie, le deuxième Cap à franchir dans ce tour du monde en solitaire. Le troisième, Louis Burton (Bureau Vallée 2), a quant à lui décidé de contourner la dépression par le Sud, en se dirigeant vers les Kerguelen.« Je choisis une route Nord pour échapper aux conditions météo hasardeuses et avoir des mers plus praticables. Les conditions sont musclées depuis plusieurs jours. Il n’y a pas de répit. C’est dur pour les hommes et pour le matos », a confié "le roi Jean" lors d'une vacation dans la journée.Loin derrière, la lanterne rouge Jérémie Beyou (Charal) pointe à 3700 milles de Dalin, mais il commence à se rapprocher du dernier peloton, pour son plus grand soulagement : "J’évite de trop me projeter etComme tout le monde, l’épisode de Kévin (Escoffier) m’a un peu marqué et une des conclusions c’est que s’il n’y avait pas eu de bateaux autour, ça aurait été plus compliqué pour lui. Quand tu attaques le Sud, tu es content qu’il y ait du monde autour. J’essaie vraiment de ne pas trop charger le bateau et d’être un peu plus en glisse qu’en force." A 18h00, il comptait 176 milles de retard sur l'avant-dernier, Sébastien Destremau (Merci).Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 184,8 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 231,5 millesYannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 318,13Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 330,86Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 333,73Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 430,61Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 499,76Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 603,94Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 672,66Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée, après 26 jours de course