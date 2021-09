Vendée Globe : L'édition 2024 se disputera avec Jean Le Cam

A 62 ans, Jean Le Cam ne compte pas s’arrêter de naviguer. Le « roi Jean », qui a pris la quatrième place de l’édition 2020-2021 du Vendée Globe en janvier dernier au terme d’une course marquée par son sauvetage de Kevin Escoffier, qui lui vaudra la Légion d’Honneur le 6 décembre prochain, a déjà en tête « une histoire pour 2024 ». En effet, à l’occasion d’un entretien accordé au quotidien L’Equipe, le navigateur a déclaré se préparer à participer pour la sixième fois au tour du monde en solitaire sans escale et sans assistance, dont le départ sera donné en novembre 2024. Toutefois, avec sa verve habituelle, Jean Le Cam pose une condition à cette présence au Sables d’Olonne dans un peu plus de trois ans : « Si je ne suis pas mort ». La question qui se pose est également le choix de son embarcation, lui qui a déjà fait trois tours du monde avec celui baptisé « Hubert » par l’intéressé en mémoire d’Hubert Desjoyeaux.

Le Cam compte faire sans foils en 2024

S’il admet n’avoir « cessé de l’améliorer », Jean Le Cam confirme surtout avoir « envie d’un peu de nouveauté » après trois courses à la barre de son monocoque actuel. Toutefois, le natif de Quimper ne compte pas faire comme les autres. Tout d’abord, le futur bateau ne « sera pas doté de foils », ces éléments qui permettent à l’embarcation de s’élever au-dessus des flots pour gagner en vitesse. « On va créer un nouveau concept de bateau, dans une autre forme de performance, uniquement technique, en parallèle de ce qui existe, ajoute Jean Le Cam, qui se montre ambitieux pour ce nouveau projet. Et qui vivra verra. » Quant à « Hubert », il ne devrait pas être mis « à la retraite ». En effet, le navigateur a clairement laissé entendre qu’il devrait à nouveau être engagé en compétition avec le nom de Violette Dorange qui revient pour en hériter. « Ce ne sera pas quelqu'un ! On ne sait pas encore », a ajouté le « roi Jean » à ce sujet.