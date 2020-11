Catastrophe pour Kevin Escoffier ! Le skipper de PRB est actuellement sur son radeau de survie, dans le grand Sud, après avoir découvert une importante voie d'eau dans son Imoca. Le marin de 40 ans a déclenché sa balise de détresse ce lundi après-midi, alors qu'il occupait la troisième place du classement du Vendée Globe et qu'il s'approchait du Cap de Bonne-Espérance. Jean Le Cam (Yes we Cam !), quatrième du classement à seulement 26 milles d'Escoffier au pointage de 14h00, s'est immédiatement dérouté pour aller lui porter secours. Les secours venus du Cap, en Afrique du Sud, ont également été mobilisés. A 17h00, heure française, l'équipe de PRB a annoncé que Jean Le Cam était arrivé sur zone et qu'il voyait Kevin Escoffier sur son radeau de survie. "Il va déplomber son moteur pour le récupérer", précise l'équipe d'Escoffier. Mais à 19h20, les organisateurs du Vendée Globe ont annoncé que la Direction de course avait demandé à Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) et Boris Herrmann (Seaexplorer-Yacht Club de Monaco), respectivement cinquième et septième du classement, de se dérouter également. Jean le Cam rencontrerait un problème avec son moteur.

Escoffier participait à son premier Vendée Globe

Ironie de l'histoire, en janvier 2009, Le Cam avait chaviré sur le Vendée Globe et avait été récupéré par Vincent Riou, skipper de...PRB. On devrait avoir plus de nouvelles dans les prochaines minutes, mais quoi qu'il en soit, c'est un troisième abandon sur ce Vendée Globe 2020-21, après celui de Nicolas Troussel (Corum L'Epargne) et Alex Thomson (Hugo Boss). Il s'agissait de la première participation de Kevin Escoffier, ancien vainqueur du Trophée Jules Verne, au Vendée Globe, sur ce bateau PRB mis à l'eau en 2010, et qui dispose de foils.

Communiqué du Vendée Globe :

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Lundi 30 novembre 2020

Abandons :

"Kevin Escoffier évoluait en 3eme position du Vendée Globe en ce 22eme jour de course lorsqu’il a déclenché sa balise de détresse (mayday). Il progressait tribord amure derrière un front dans un flux de sud ouest soutenu. A 14h46 (heure française), il a pu envoyer un message à son équipe à terre, expliquant qu’il avait de l’eau dans le bateau. Les secours (MRCC Cape Town) se mettent en place en lien avec l’équipe à terre de PRB, Jacques Caraës et l’équipe de la direction de course du Vendée Globe. Jean Le Cam, concurrent le plus proche a été dérouté pour se rapprocher de la dernière position connue du bateau au moment du déclenchement de la balise (40°55 Sud 9°18 Est). Il devrait arriver sur zone vers 17 heures (HF).Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 241,79 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 311,53Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 311,58Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 317,99Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 355,84Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 386,53Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 454,92Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 508,69Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 519,66Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau après 22 jours de course* bateau équipé de foils