Vendée Globe : Equateur en vue pour les premiers

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Samedi 16 janvier 2021

Abandons :

D'ici quelques heures, les leaders du Vendée Globe seront de retour dans l'Hémisphère Nord ! L'équateur est en effet en vue pour le leader Charlie Dalin (Apivia) mais aussi ses poursuivants Louis Burton (Bureau Vallée 2) et Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco), qui pointent respectivement à 12 et 57 milles en ce samedi matin. Derrière, cela reste serré, puisque le Top 5 se tient en 97 milles. Les skippers vont aborder le pot au noir ce week-end, avec ses vents faibles, ce qui pourrait apporter des changements au classement en fonction des options prises par chacun. "Dans moins de 24 heures, nous serons à l’entrée du pot-au-noir. Pour l’instant, il ne semble pas trop méchant, ni trop large, mais c’est une zone où tout peut bouger très vite en quelques heures, a confié Louis Burton lors d'une vacation. Mais en effet, il ne devrait pas être trop "épais". L’important, c’est la sortie pour attaquer l’Atlantique Nord ! Je pense que mon passage va se jouer plutôt à l’Ouest, mais rien n’est encore défini totalement. Certes, les conditions de navigation sont faciles et ça avance assez simplement, mais je passe pas mal de temps sur la météo pour savoir où traverser le pot-au-noir au mieux.» A la 26eme et dernière place, on retrouve toujours Sébastien Destremau, sur Merci, qui a mis le cap sur la Nouvelle-Zélande, où il pourrait abandonner en raison de multiples avaries.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 12,06 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 57,34Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 88,7Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 97,13Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 135,8Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 204,72Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 260,62Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 272,86Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 592,51Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de course* bateau équipé de foils