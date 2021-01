Vendée Globe : Dutreux 9eme pour sa première participation

Les félicitations de Le Cam



Première réussie pour Benjamin Dutreux (Omia - Water Family). A 30 ans, le skipper vendéen participait à l'occasion de cette 9eme édition à son tout premier Vendée Globe. Le tout sur un bateau sans foils datant de 2007. Cela n'a pas empêché l'un des benjamins de la flotte de signer une magnifique performance. Arrivé vendredi en début de matinée (10h05) après avoir passé 81 jours, 19 heures, 45 minutes et 20 secondes en mer,derrière deux autres bateaux à dérives, celui de Jean Le Cam (8eme et reclassé 4eme) et celui de Damien Seguin (7eme), premier marin handisport à participer au tour du monde.Dutreux, qui avait animé le début de course au même titre que le « Roi Jean », a d'ailleurs reçu les félicitations du doyen de la course. « On s’est fricoté pendant des jours et des jours. Je trouve qu’il est bon dans les options, dans la vitesse il fait super bien avec ce qu’il a. Il sait aller super vite au bon endroit il est intelligent dans sa stratégie. » De quoi peut-être lui donner envie de retenter sa chance à l'avenir.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) arrivé le 27 janvier à 20h35'47 après 80 jours, 6 heures, 15 minutes et 47 secondes de courseLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) arrivé le 27 janvier à 23h45'12 après 80 jours, 10 heures, 25 minutes et 12 secondes de courseJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) arrivé le 28 janvier à 21h19'55 après 80 jours, 13 heures, 44 minutes et 55 secondes de courseBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) arrivé le 28 janvier à 11h19'45 après 80 jours, 14 heures, 59 minutes et 45 secondes de courseThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) arrivé le 28 janvier à 5h42'01 après 80 jours, 15 heures, 22 minutes et 1 seconde de courseDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) arrivé le 28 janvier à 12h18'20 après 80 jours, 21 heures, 58 minutes et 20 secondes de courseGiancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) arrivé le 28 janvier à 13h02'20 après 80 jours, 22 heures, 42 minutes et 20 secondes de courseBenjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) arrivé le 29 janvier à 10h05'20 après 81 jours, 19 heures, 45 minutes et 20 secondesMaxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 319,73 milles de l'arrivéePour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs ont bénéficié d’une compensation à l’arrivée, qui a été réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils